Katarína Jánošíková TASR
dnes 5. januára 2026 o 18:19
Čas čítania 1:24

Firmy dostanú hodnotenie poctivosti. Pozri si kritériá, ktoré rozhodnú o tvojom daňovom indexe

Firmy dostanú hodnotenie poctivosti. Pozri si kritériá, ktoré rozhodnú o tvojom daňovom indexe
Zdroj: Refresher/Paulína Ščepková

Finančná správa aktualizuje Index daňovej spoľahlivosti, ktorým rozdeľuje firmy na poctivé a rizikové.

Finančná správa od januára 2026 spúšťa aktualizovaný Index daňovej spoľahlivosti (IDS). Nový systém prinesie spravodlivejšie bodovanie, zvýhodní investície do výskumu a poctivým subjektom výrazne urýchli prístup k peniazom.

Slovenskí podnikatelia a firmy dostanú v najbližších týždňoch dôležitú informáciu o tom, ako ich vníma štát. Finančná správa totiž prekopala algoritmus, ktorým posudzuje ich daňovú disciplínu. Cieľom zmien je lepšie zosúladiť hodnotenie s aktuálnou legislatívou a jasne odlíšiť poctivých daňovníkov od tých rizikových.

Nový algoritmus, ktorý začal platiť 1. januára 2026, citlivejšie posudzuje prehrešky firiem. „Zmeny reagujú na nové zákony a daňové formuláre. Ich cieľom je lepšie rozlišovať medzi drobnými administratívnymi chybami a vážnym porušovaním povinností,“ vysvetlil hovorca Finančnej správy Daniel Kováč.

V praxi to znamená, že jedno náhodné pochybenie pri vypĺňaní tlačiva by už nemalo automaticky zhoršiť celkové hodnotenie firmy, ak si inak svoje povinnosti plní vzorne.

Kľúčové novinky v hodnotení pre rok 2026

  • Štát po novom pri výpočte efektívnej daňovej sadzby zvýhodní tie subjekty, ktoré investujú do výskumu, vývoja a moderných technológií. Do výpočtu totiž zahrnie aj odpočet výdavkov na tieto aktivity.
  • Ak sa firma so štátom súdi o daňové rozhodnutie a súd zatiaľ verdikt nevyniesol, Finančná správa takýto subjekt do indexu dočasne nezahrnie.
  • Prvé oznámenia o novom indexe zašlú daňové úrady subjektom do 31. januára 2026. Ak sa vaše hodnotenie zmení počas prvého polroka, ďalšiu aktualizáciu očakávajte do 31. júla 2026.

Aké výhody získajú poctivci?

Získať status spoľahlivý alebo vysoko spoľahlivý sa od januára oplatí. Štát rozširuje zoznam benefitov, ktoré majú firmám zjednodušiť život:

  • Pri splnení podmienok vám štát vráti daňový preplatok v skrátenej lehote do dvoch týždňov.
  • Hranica pre vrátenie spotrebnej dane bez okamžitého vykonania daňovej kontroly stúpa z pôvodných 1 000 € na 3 000 €.
  • Ak požiadate o potvrdenie o stave osobného účtu, správca dane ho vydá prednostne do 15 kalendárnych dní.
  • Spoľahlivé subjekty môžu aj naďalej využívať ústretovejšiu komunikáciu so správcom dane pri riešení nejasností.

Kde nájdete svoje hodnotenie?

Finančná správa neposiela oznámenia o indexe poštou. Svoje aktuálne hodnotenie nájdete po prihlásení do Osobnej internetovej zóny (OIZ) na portáli Finančnej správy. Ak s prideleným indexom nesúhlasíte, máte právo podať námietku do 15 dní od doručenia oznámenia.

5. januára 2026 o 15:02 Čas čítania 0:45 Európou sa šíri zmutovaná superchrípka. Spôsobuje kolapsy a extrémne horúčky, má najhorší priebeh za posledné roky Európou sa šíri zmutovaná superchrípka. Spôsobuje kolapsy a extrémne horúčky, má najhorší priebeh za posledné roky
5. januára 2026 o 14:24 Čas čítania 1:10 Lekárska komora sa sťažuje na stav slovenského zdravotníctva. Toto sú najväčšie problémy a výzvy Lekárska komora sa sťažuje na stav slovenského zdravotníctva. Toto sú najväčšie problémy a výzvy
5. januára 2026 o 13:50 Čas čítania 0:40 Horská záchranná služba pomohla zranenému českému turistovi. Uviazol v hlbokom snehu pod Tatrami Horská záchranná služba pomohla zranenému českému turistovi. Uviazol v hlbokom snehu pod Tatrami
Zdroj: TASR / Martin Baumann
