Vďaka jadranskej tlakovej níži sneh uvidíme aj v nižších polohách na západe krajiny.
Po najchladnejšej noci tejto zimy, kedy teploty miestami klesli až na -20 stupňov, mieri na naše územie sneženie. Od juhu pribúdajú zrážky, ktoré zasiahnu aj Slovensko.
Jadranská tlaková níž posunula svoju trasu o zhruba 70 km, čo prinesie sneh aj do západnejších častí našej krajiny. Juh a východ Slovenska očakávajú 1 až 4 cm nového snehu, pričom juhovýchod môže prikryť až 8-centimetrová vrstva, informuje iMeteo na svojom webe.
V druhej vlne, ktorá príde na Troch kráľov, prinesie tlaková níž na juh ešte výdatnejšie sneženie. Na juhovýchode môže napadnúť viac ako 20 centimetrov snehu. Meteorológovia však upozorňujú, že presné polohy sneženia závisia od trajektórie tlakovej níže, ktorú dokážu spoľahlivo predpovedať až v posledných hodinách.