Zmena vymeriavacích základov prinesie zvýšenie niektorých dávok.
Sociálna poisťovňa zvýši sumy niektorých dávok, konkrétne ide o materské, tehotenské, nemocenské a ošetrovné, informuje portál Pravda.sk.
Nárok na tehotenské vzniká tehotným ženám, ktoré sú nemocensky poistené. Môže ísť o zamestnankyňu, povinne nemocensky poistenú SZČO, dobrovoľne nemocensky poistenú osobu, ako aj ženu, ktorej poistenie už zaniklo, no stále je v ochrannej lehote. Nárok vzniká aj poistenke, ktorá má poistenie prerušené z dôvodu rodičovskej dovolenky alebo poberania rodičovského príspevku.
O tehotenské je možné požiadať prostredníctvom tlačiva, ktoré poskytne gynekológ pri prvej preventívnej prehliadke v druhom trimestri. Tehotenská dávka
V roku 2026 sa výška tehotenského bude počítať z dennej sumy 15,03 €, čo predstavuje 451 € mesačne (pri 30 dňoch) a 466 € mesačne (pri 31 dňoch).
Materské a rozšírenie nárokov
Právo na materské vzniká pri aktívnom nemocenskom poistení alebo splnení podmienok ochrannej lehoty. Nárok má zamestnankyňa/zamestnanec, povinne nemocensky poistená SZČO, osoba s dobrovoľným nemocenským poistením alebo poistenec, ktorému poistenie zaniklo, no je v ochrannej lehote. Dávku môže preberať aj osoba, ktorej bolo dieťa zverené rozhodnutím úradu alebo súdu.
V roku 2026 bude najvyššia denná suma materského 75,16 €. To v 30-dňovom mesiaci znamená 2254,70 € a v 31-dňovom mesiaci 2329,90 €.
Navrhovaná zmena právnej úpravy má zároveň umožniť vznik nároku na dávku nemocenského zabezpečenia aj policajtom a vojakom, ak sa o dieťa starajú na základe rozhodnutia príslušného orgánu.