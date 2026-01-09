Kým Washington vidí v ostrove strategický kľúč k národnej bezpečnosti, Dánsko a európski spojenci Trumpove nákupné plány ostro odmietajú.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje obyvateľom Grónska vyplatiť jednorazové finančné príspevky. Biely dom chce touto cestou presvedčiť miestnych, aby súhlasili s pripojením krajiny k Spojeným štátom.
Zdroje uvádzajú, že úradníci diskutujú o sumách v rozpätí od 10 000 (8 563 eur) do 100 000 dolárov na osobu. Celkovo by tak USA zaplatili takmer 6 miliárd USD. Jeden zo zdrojov uviedol, že v posledných dňoch kompetentní zintenzívnili interné debaty o týchto platbách. Biely dom potvrdil, že prezident Trump a jeho bezpečnostní poradcovia skúmajú, „ako by mohol potenciálny nákup vyzerať“.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio sa budúci týždeň stretne s dánskou premiérkou Mette Frederiksen, aby s ňou o Grónsku diskutoval. Trump dlhodobo vyhlasuje, že Spojené štáty potrebujú Grónsko, ktoré je dánskym zámorským územím, z dôvodu národnej bezpečnosti. Dánsko, autonómna grónska vláda, Európska únia a viaceré európske krajiny však Trumpove nároky odmietli.