Ide vraj o dôsledok zmeny klímy.
Európu zasiahla hlboká tlaková níž Goretti, ktorá už spôsobuje silný vietor a sneženie a prinesie aj mrazivé teploty. Nepriaznivé počasie vo štvrtok postihlo juhozápad Anglicka a Wales, v noci na piatok hlásili jeho účinky aj vo Francúzsku.
V najbližších dňoch meteorológovia očakávajú rozšírenie tlakovej níže do ďalších častí kontinentu vrátane Nemecka. Informujú o tom agentúry AFP a AP a stanica BBC.
Britský meteorologický úrad vydal pre juhozápad Anglicka na štvrtok najvyšší stupeň výstrahy, v ktorom varoval pred silným vetrom s rýchlosťou až 160 kilometrov za hodinu. Taktiež vyzval ľudí, aby sa vyhýbali pobrežným oblastiam, kde sa môžu tvoriť veľké prívalové vlny. Vo Walese a na ostrove Jersey už medzičasom oznámili výpadky elektriny, uvádza BBC.
Úrad tiež vydal oranžové varovanie pred silným snežením pre Wales a centrálnu a severnú časť Anglicka. Tlaková níž by mala prejsť stredným Anglickom, kde má v priebehu pár hodín napadať až 30 centimetrov snehu. Britská železničná spoločnosť National Rail tiež vyzvala ľudí, aby sa vyhli cestovaniu, pokiaľ to nie je nevyhnutné.
Rozširuje sa ďalej
Očakáva sa, že Goretti v piatok opustí britské pobrežie a následne zasiahne ďalšie časti severozápadnej Európy.
V severnej časti francúzskeho departementu Manche má vietor dosiahnuť podobnú rýchlosť ako v Anglicku. Školy tam preto zostanú v piatok zatvorené.
„Zostaňte v úkryte a nikam nejazdite,“ varovala prefektúra Manche na platforme X a vyzvala svojich obyvateľov, aby si pripravili núdzové osvetlenie a zásoby pitnej vody.
Podľa nemeckej meteorologickej služby (DWD) môže na severe krajiny napadnúť až 15 centimetrov snehu. Teploty môžu cez víkend v niektorých oblastiach klesnúť až na mínus 20 stupňov Celzia, uviedol pre agentúru AFP meteorológ DWD Andreas Walter.
Národná železničná spoločnosť Deutsche Bahn varovala, že v najbližších dňoch môže dôjsť k výrazným meškaniam vlakov. Niektoré nemecké oblasti vrátane Hamburgu a Brém oznámili, že školy budú v piatok zatvorené.
Podľa DWD by mala tlaková níž pretrvať do soboty, pričom sneženie by malo ustáť až v pondelok.
Walter povedal, že v prípade Goretti ide o výnimočný úkaz v porovnaní s poslednými niekoľkými rokmi, keďže tie boli miernejšie, čo je podľa neho „dôsledok zmeny klímy“.