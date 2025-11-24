Príčina úmrtia nie je v súčasnosti známa.
V nedeľu vo veku 81 rokov zomrel svetoznámy nemecký herec Udo Kier. Informáciu pre magazín Variety potvrdil jeho partner Delbert McBride. Herec skonal v nemocnici v kalifornskom Palm Springs. Príčina smrti je momentálne neznáma.
Udo Kier bol známy svojím prenikavým pohľadom. Vo vyše 200 filmoch, v ktorých hral, často stvárňoval zloduchov, monštrá a podivínov. Vďaka jeho zapamätateľným výkonom bol označovaný za charakterového herca.
