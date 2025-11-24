Kategórie
Lukáš Turčan
dnes 24. novembra 2025 o 7:43
Čas čítania 0:15

Filmový svet opustila legenda. Vo veku 81 rokov zomrel Udo Kier

Filmový svet opustila legenda. Vo veku 81 rokov zomrel Udo Kier
Zdroj: Brightlight Pictures

Príčina úmrtia nie je v súčasnosti známa.

V nedeľu vo veku 81 rokov zomrel svetoznámy nemecký herec Udo Kier. Informáciu pre magazín Variety potvrdil jeho partner Delbert McBride. Herec skonal v nemocnici v kalifornskom Palm Springs. Príčina smrti je momentálne neznáma.

Udo Kier bol známy svojím prenikavým pohľadom. Vo vyše 200 filmoch, v ktorých hral, často stvárňoval zloduchov, monštrá a podivínov. Vďaka jeho zapamätateľným výkonom bol označovaný za charakterového herca.

Udo Kier Udo Kier Udo Kier Udo Kier
Zobraziť galériu
(5)
Kinematografia
