Na Slovensku zatvorili jednu z najväčších nelegálnych fabrík na cigarety.
Kriminálny úrad finančnej správy odhalil v obci Nižná Jedľová jednu z najväčších nelegálnych tovární na cigarety na Slovensku, zásah sa uskutočnil 25. novembra. Informovala o tom finančná správa.
Výrobňa mala kapacitu 3,5 milióna kusov cigariet denne, pričom štátu vznikla škoda na spotrebnej dani vo výške vyše 7 miliónov eur.
Pri akcii „Šarišan“ bolo zadržaných 29 osôb a zaistené výrobné linky, 36 ton tabaku a falošné cigarety v hodnote 2,2 milióna eur.
Skupina pôsobila vo viacerých štátoch a predpokladá sa, že mohla byť prepojená s exčlenmi armády a bezpečnostných služieb.
Obvineným hrozí 1 až 5 rokov odňatia slobody za porušenie predpisov o označovaní tovaru a nepovolenú výrobu tabakových výrobkov.