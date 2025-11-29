Jej brat si údajne myslel, že je mŕtva lebo nereagovala.
Nezvyčajná udalosť sa odohrala v jednom z budhistických svätostánkov na periférii Bangkoku. Žena, ktorú rodina pokladala za zosnulú a priviezla ju v rakve na kremáciu, náhle ožila. Na prítomných pracovníkov upozornila búchaním na veko truhly. S odvolaním sa na video, ktoré inštitúcia zverejnila, o tom informuje web CNN.
Stalo sa to v budhistickom chráme Wat Rat Prakhong Tham, ležiacom na okraji Bangkoku. 65-ročná žena sa v rakve prebrala len chvíľu predtým, ako ju mali spopolniť.
Na facebookovej stránke chrámu bolo video zachytávajúce ženu v bielej truhle na korbe dodávky, ktorá nenápadne pohybuje rukami a hlavou. Pairat Soodthoop, generálny a finančný správca chrámu, v pondelok povedal, že brat seniorku transportoval z provincie Phitsanulok práve za účelom spopolnenia.
Pri manipulácii s rakvou sa však z jej vnútra ozval slabý úder. „Bol som mierne zarazený, tak som ich požiadal, aby truhlu otvorili, a všetci boli v šoku. Videl som, ako pootvorila oči a klepala na bok rakvy. Musela klopať už dlhší čas,“ povedal Soodthoop.
Podľa brata bola jeho sestra zhruba dva roky odkázaná na lôžko. Keď sa jej stav zhoršil a prestala reagovať, nadobudol dojem, že už nedýcha. Následne ju uložil do truhly a absolvoval 500-kilometrovú cestu do nemocnice v Bangkoku, kde si žena priala darovať svoje orgány.
Nemocnica však ponuku neprijala, pretože brat nemal oficiálny list potvrdzujúci smrť. Chrám poskytuje bezplatnú kremáciu, a preto ich brat v nedeľu oslovil. Aj tu ho však kvôli chýbajúcemu dokumentu odmietli. Správca chrámu vysvetľoval, ako potvrdenie získať, keď začuli klopanie. Ženu vzápätí vyšetrili a previezli do blízkeho zdravotníckeho zariadenia. Podľa Pairata mních oznámil, že chrám uhradí jej liečebné náklady.