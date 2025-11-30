Zákazníci môžu prísť ľahko o peniaze a nie je zaručené, že dostanú kvalitný tovar.
Asociácia slovenských e-commerce obchodníkov E-commerce Slovakia, ktorej zakladajúcimi členmi sú predstavitelia popredných domácich e-shopov, upozorňuje, že nakupovanie vianočných darčekov z čínskych online trhovísk môže byť spojené s rizikami, akými sú napríklad nekvalitné či dokonca zdravie ohrozujúce produkty, zaobchádzanie s dátami zákazníkov, nekalé marketingové praktiky alebo výrazne oslabená a ťažko vymožiteľná ochrana spotrebiteľa.
„Čínske online platformy za posledné dva roky zaplavili slovenský trh ultralacnými produktami, lákavými zľavami a priam až závislosť vyvolávajúcimi mobilnými aplikáciami. Avšak nové dáta a analýzy odhaľujú vážne nedostatky a riziká, ktoré môžu mať dosah nielen na peňaženky, ale aj na zdravie a bezpečnosť slovenských spotrebiteľov," vysvetlil zakladateľ a predseda asociácie E-commerce Slovakia Michal Král.
Slováci majú s nimi zlé skúsenosti
Negatívne skúsenosti potvrdzuje aj prieskum medzi slovenskými spotrebiteľmi z novembra 2025 od agentúry 2muse, v ktorom až 41 % respondentov uviedlo, že mali v minulosti problémy s kvalitou, doručením či reklamáciou pri nákupe u čínskych predajcov. Z prieskumu tiež vyplýva, že až 59 % z respondentov vníma produkty na čínskych platformách ako nekvalitné. Napriek týmto negatívnym skúsenostiam im však väčšina nakupujúcich dôveruje. Ako hlavné dôvody nákupu uvádzajú nižšie ceny a širokú ponuku produktov.
Okrem zdravotných rizík čelí spotrebiteľ často aj rizikám v prípade problémov s objednávkou. Čínsky predajca väčšinou nemá jasný kontakt, nie je viazaný európskym právom a platforma sa od zodpovednosti dištancuje.
„Vy síce objednávate a zaplatíte na platforme, no tovar vám dodáva často anonymný či nedosledovateľný predajca, na ktorého zo Slovenska v prípade problémov nemáte prakticky žiadnu páku. Aj preto môže byť v niektorých prípadoch problém s vrátením, reklamáciou či získaním podpory k zakúpenému produktu," upozornil Král.
Na čo si dať pozor aj na Slovensku?
Pri nákupe v overených slovenských e-shopoch je výhodou, že predajca podlieha slovenskej a európskej legislatíve, ktorá vyžaduje, aby bol tovar originálny, bezpečný a spĺňal európske normy. Predajca poskytne podporu v prípade problémov a najmä jeho činnosť podlieha lokálnym úradom a kontrolám.
Aj na Slovensku je však, najmä pri menej známych e-shopoch, dobré overiť si zákaznícke recenzie a všímať si tiež ocenenia ako Poctivý e-shop či Heureka Overené zákazníkmi.
„Pri nákupe darčekov odporúčam vždy zvážiť aj možné riziká a nenechať sa nalákať na podozrivo nízke ceny. Špeciálne pri produktoch, ako sú produkty pre deti, hračky, kozmetika, kuchynské potreby a oblečenie, kde by zdravotná neškodnosť mala byť na prvom mieste. Na Slovensku máme množstvo kvalitných a poctivých e-shopov a nákupom u nich navyše podporíte slovenskú ekonomiku. Takže nákupom v kvalitných slovenských e-shopoch nakoniec podporíte aj sami seba," uzavrel Král.
E-commerce Slovakia je občianske združenie, ktoré obhajuje záujmy slovenských e-shopov. Aktuálne má viac ako 90 členov s celkovým obratom presahujúcim 700 miliónov eur.