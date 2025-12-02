Prieskum ukazuje, že až 44 % Slovákov pred sviatkami obmedzuje výdavky, pričom len štvrtina zvládne Vianoce bez väčších finančných obmedzení.
Celkovo 72 % Slovákov priznáva, že ich finančná situácia ovplyvní tohtoročné vianočné darčeky. Až 44 % musí pred Vianocami výrazne šetriť a obmedzovať svoje výdavky. Ďalších 28 % síce pociťuje tlak, ale darčeky vie zabezpečiť.
Len 25 % Slovákov zvládne Vianoce bez väčších obmedzení. Vyplýva to z prieskumu pracovného portálu Kariera.sk, ktorý realizovali v novembri tohto roka na vzorke 1358 respondentov.
Ako budú míňať Slováci?
- Asi 34 % plánuje minúť na darčeky 100 až 250 eur
- 27 % chce ostať pod hranicou 100 eur.
- Približne štvrtina počíta so sumou 250 až 500 eur.
- Len desať percent plánuje vyšší rozpočet nad 500 eur.
- Vyše 1000 eur na darčeky chcú minúť asi štyri percentá respondentov.
Na výber darčekov má najväčší vplyv vlastná finančná situácia, ktorú uviedlo 41 %. Ďalej 21 % tvorí počet ľudí, pre ktorých sú darčeky kupované, a zľavy či akcie zohrávajú dôležitú úlohu pre 13 %. Cielene počas Black Friday plánuje nákupy 18 %.
Na darčeky si v žiadnom prípade nepožičia 91 % z opýtaných a radšej prispôsobia sviatky svojmu rozpočtu.
Konkrétne päť percent zvažuje pôžičku vo výnimočnom prípade, a to napríklad pri väčšom rodinnom darčeku. Iba dve percentá si peniaze už požičalo alebo nakúpilo na splátky. Pri výbere darčekov 61 % ľudí preferuje praktické darčeky, ako napríklad oblečenie, knihy či domáce potreby. Každý piaty Slovák volí symbolické drobnosti, ktoré majú emocionálnu hodnotu. Zážitky chce darovať necelých dvanásť percent a sedem percent namiesto darčekov preferuje spoločný čas. Vlastnoručne vyrobené alebo personalizované darčeky uviedli dve percentá.
Finančný stres v súvislosti s Vianocami pociťuje vo veľkej miere 29 % ľudí, naopak 16 % ho necíti vôbec a približne štvrtina ho skôr nepociťuje.