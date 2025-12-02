Kategórie
TASR
dnes 2. decembra 2025 o 5:54
Čas čítania 0:58

Ministerstvo zdravotníctva prichádza so zmenou liekovej politiky na Slovensku. Drahé lieky by mali byť oveľa dostupnejšie

Ministerstvo zdravotníctva prichádza so zmenou liekovej politiky na Slovensku. Drahé lieky by mali byť oveľa dostupnejšie
Zdroj: TASR/Dano Veselský

Minister zdravotníctva Kamil Šaško predstavil novelu zákona.

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) predstavil návrh novely zákona o úhrade liekov. Zefektívniť by sa mal manažment vstupu nových liekov na trh, dostupnejšie by mali byť lieky pre deti a pacientov so závažnými ochoreniami a upraviť by sa mali aj podmienky úhrady liekov na výnimku.

Návrh novely prináša aj opatrenia na zníženie nelegálneho reexportu, na zachovanie liekov v úhradovom mechanizme či na zabezpečenie kriticky nedostupných liekov. Šéf rezortu je presvedčený, že navrhované zmeny prinesú výrazné zlepšenie systému a prístupu pacientov k liekom.


Návrh podľa neho prináša množstvo zmien. Lieky pre deti a pacientov so závažnými ochoreniami by mali byť na trhu dostupné rýchlejšie a jednoduchšie. 


Zmeniť sa majú aj pravidlá podmienok úhrady liekov na výnimku. Rezort navrhuje zrušiť zdravotným poisťovniam maximálny limit výdavkov na tieto lieky. 


Ministerstvo tiež navrhuje viaceré opatrenia na zachovanie liekov v úhradovom mechanizme. Rovnako opatrenia, ktoré pacientom zabezpečia prístup k liečbe, ak sa držiteľ registrácie lieku rozhodne napriek dohodnutej zmluve stiahnuť liek z kategorizácie. „Navrhujeme zaviesť povinnosť pre držiteľa registrácie doliečiť pacientov po dobu 24 mesiacov, aby pacient zo dňa na deň neostal napospas rozhodnutiu, ktoré on sám nevie ovplyvniť. A teda, ak sa liek vyradí z kategorizácie počas zmluvného obdobia, tak aby bola povinnosť po dobu 24 mesiacov doliečiť takéhoto pacienta a táto povinnosť samozrejme platí práve vtedy, keď nie je dostupná porovnateľná liečba alebo iná bezpečná alternatíva,“ priblížil minister. Dodal, že návrh prináša aj viaceré zmeny, ktorých cieľom je zrýchlenie prístupu k liekom bez zbytočnej byrokracie.

