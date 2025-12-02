Minister zdravotníctva Kamil Šaško predstavil novelu zákona.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) predstavil návrh novely zákona o úhrade liekov. Zefektívniť by sa mal manažment vstupu nových liekov na trh, dostupnejšie by mali byť lieky pre deti a pacientov so závažnými ochoreniami a upraviť by sa mali aj podmienky úhrady liekov na výnimku.
Návrh novely prináša aj opatrenia na zníženie nelegálneho reexportu, na zachovanie liekov v úhradovom mechanizme či na zabezpečenie kriticky nedostupných liekov. Šéf rezortu je presvedčený, že navrhované zmeny prinesú výrazné zlepšenie systému a prístupu pacientov k liekom.
Návrh podľa neho prináša množstvo zmien. Lieky pre deti a pacientov so závažnými ochoreniami by mali byť na trhu dostupné rýchlejšie a jednoduchšie.
Zmeniť sa majú aj pravidlá podmienok úhrady liekov na výnimku. Rezort navrhuje zrušiť zdravotným poisťovniam maximálny limit výdavkov na tieto lieky.
Ministerstvo tiež navrhuje viaceré opatrenia na zachovanie liekov v úhradovom mechanizme. Rovnako opatrenia, ktoré pacientom zabezpečia prístup k liečbe, ak sa držiteľ registrácie lieku rozhodne napriek dohodnutej zmluve stiahnuť liek z kategorizácie. „Navrhujeme zaviesť povinnosť pre držiteľa registrácie doliečiť pacientov po dobu 24 mesiacov, aby pacient zo dňa na deň neostal napospas rozhodnutiu, ktoré on sám nevie ovplyvniť. A teda, ak sa liek vyradí z kategorizácie počas zmluvného obdobia, tak aby bola povinnosť po dobu 24 mesiacov doliečiť takéhoto pacienta a táto povinnosť samozrejme platí práve vtedy, keď nie je dostupná porovnateľná liečba alebo iná bezpečná alternatíva,“ priblížil minister. Dodal, že návrh prináša aj viaceré zmeny, ktorých cieľom je zrýchlenie prístupu k liekom bez zbytočnej byrokracie.