TASR
dnes 1. decembra 2025 o 15:50
Čas čítania 1:07

Slovenská pošta rozširuje sieť samoobslužných zariadení o AlzaBoxy. Takto to bude fungovať

Slovenská pošta rozširuje sieť samoobslužných zariadení o AlzaBoxy. Takto to bude fungovať
Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Zoznam zapojených zariadení je dostupný na webe Slovenskej pošty, v jej mobilnej aplikácii, kde každé nové zapojenie zákazník uvidí.

Do siete Slovenskej pošty, ktorá má aktuálne 250 vlastných BalíkoBOXov, v 1. fáze spolupráce (od októbra až doteraz) postupne pribudlo 376 AlzaBoxov. Keďže technologicky sú podobné jej vlastným zariadeniam, s integrovaným monitorom, POS terminálom a skenerom čiarových kódov, zachová sa pohodlný výber a podaj balíkových zásielok, na ktorý sú zákazníci Slovenskej pošty zvyknutí. Informoval o tom tím komunikácie Slovenskej pošty.


„Sme radi, že Slovenská pošta sa rozhodla využiť našu sieť a priniesť tak zákazníkom ešte dostupnejšie a komfortnejšie doručovanie. V súčasnosti máme po celom Slovensku už viac ako 1100 AlzaBoxov a ich počet neustále rastie. V prípade záujmu zákazníkov sme pripravení poskytnúť Slovenskej pošte aj ďalšiu kapacitu,“ uviedla country manažérka Alzy Andrea Slaná.


V AlzaBoxoch bude možné prevziať balíky a expresné zásielky vrátane platby za dobierku, ako aj podať zásielky (balíky a expresné zásielky uhradené online vopred, zásielky „bezplatné vrátenie tovaru“ do e-shopu, zásielky vybraných second hand platforiem).

Pri výbere AlzaBoxov, ktoré pošta zaradila do siete v prvej etape, rozhodoval najmä počet obyvateľov a dostupnosť poštových služieb v danej spádovej oblasti. Pošta tak vychádza v ústrety obyvateľom tých lokalít, v ktorých BalíkoBOXy doteraz chýbali. Posilní však aj najfrekventovanejšie miesta, kde kapacita vlastných boxov už nepostačuje.


Zoznam zapojených zariadení je dostupný na webe Slovenskej pošty, v jej mobilnej aplikácii, kde každé nové zapojenie zákazník uvidí. 

Jedinečná odberná lehota, ktorú ponúka Slovenská pošta, platí aj pre zásielky uložené v AlzaBoxoch. Ak si ich klienti nestihnú vyzdvihnúť v samoobslužnom zariadení, kde sú uložené štandardne dva dni, nebudú ihneď vrátené odosielateľovi, počkajú ich na pošte, o čom sú klienti včas informovaní. Od uloženia balíka do BalíkoBOXu alebo AlzaBoxu až po jeho vyzdvihnutie majú zákazníci zväčša až 18 dní, ak odosielateľ túto lehotu neskrátil.

Správy z domova
