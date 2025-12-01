Zoznam zapojených zariadení je dostupný na webe Slovenskej pošty, v jej mobilnej aplikácii, kde každé nové zapojenie zákazník uvidí.
Do siete Slovenskej pošty, ktorá má aktuálne 250 vlastných BalíkoBOXov, v 1. fáze spolupráce (od októbra až doteraz) postupne pribudlo 376 AlzaBoxov. Keďže technologicky sú podobné jej vlastným zariadeniam, s integrovaným monitorom, POS terminálom a skenerom čiarových kódov, zachová sa pohodlný výber a podaj balíkových zásielok, na ktorý sú zákazníci Slovenskej pošty zvyknutí. Informoval o tom tím komunikácie Slovenskej pošty.
„Sme radi, že Slovenská pošta sa rozhodla využiť našu sieť a priniesť tak zákazníkom ešte dostupnejšie a komfortnejšie doručovanie. V súčasnosti máme po celom Slovensku už viac ako 1100 AlzaBoxov a ich počet neustále rastie. V prípade záujmu zákazníkov sme pripravení poskytnúť Slovenskej pošte aj ďalšiu kapacitu,“ uviedla country manažérka Alzy Andrea Slaná.
V AlzaBoxoch bude možné prevziať balíky a expresné zásielky vrátane platby za dobierku, ako aj podať zásielky (balíky a expresné zásielky uhradené online vopred, zásielky „bezplatné vrátenie tovaru“ do e-shopu, zásielky vybraných second hand platforiem).
Pri výbere AlzaBoxov, ktoré pošta zaradila do siete v prvej etape, rozhodoval najmä počet obyvateľov a dostupnosť poštových služieb v danej spádovej oblasti. Pošta tak vychádza v ústrety obyvateľom tých lokalít, v ktorých BalíkoBOXy doteraz chýbali. Posilní však aj najfrekventovanejšie miesta, kde kapacita vlastných boxov už nepostačuje.
Zoznam zapojených zariadení je dostupný na webe Slovenskej pošty, v jej mobilnej aplikácii, kde každé nové zapojenie zákazník uvidí.
Jedinečná odberná lehota, ktorú ponúka Slovenská pošta, platí aj pre zásielky uložené v AlzaBoxoch. Ak si ich klienti nestihnú vyzdvihnúť v samoobslužnom zariadení, kde sú uložené štandardne dva dni, nebudú ihneď vrátené odosielateľovi, počkajú ich na pošte, o čom sú klienti včas informovaní. Od uloženia balíka do BalíkoBOXu alebo AlzaBoxu až po jeho vyzdvihnutie majú zákazníci zväčša až 18 dní, ak odosielateľ túto lehotu neskrátil.