Dôchodcovia dostanú v decembri 13. dôchodok.
Sociálna poisťovňa vyplatí dôchodcom už o mesiac 13. dôchodok. Nárok na túto dávku majú všetci poberatelia dôchodkov vrátane starobných, predčasných aj invalidných. Najvyššiu sumu, 667,30 eura, získajú poberatelia starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, informuje STVR.
Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Tariška uviedol, že ľudia nemusia podávať žiadne žiadosti. Poisťovňa vyplatí 13. dôchodky automaticky, a to v rovnakých termínoch, v akých klienti dostávajú svoje bežné dôchodky.
|Starobný, predčasný starobný, invalidný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku
|667,30 eur
|Invalidný do 70 %
|301,40 eur
|Invalidný nad 70 %, sociálny
|548,50 eur
|Vdovský
|363,20 eur
|Vdovecký
|300,10 eur
|Sirotský
|300 eur
14. novembra 2025 o 6:30 Čas čítania 4:54 Kto sú Putinove dcéry? Ich mená sa objavili v sankčných zoznamoch, sú napojené na projekty blízke Kremľu
12. novembra 2025 o 17:54 Čas čítania 1:54 „Priemer 1,1 nestačí: Prijímanie na lekársku fakultu je dobre mienené, ale krátkozraké,“ varuje zdravotnícky analytik Tomáš Szalay