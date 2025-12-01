Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 1. decembra 2025 o 15:10
Čas čítania 0:24

KOMPLETNÝ PREHĽAD: Takáto je výška 13. dôchodkov. Seniori si v decembri prilepšia o 600 eur

KOMPLETNÝ PREHĽAD: Takáto je výška 13. dôchodkov. Seniori si v decembri prilepšia o 600 eur

Dôchodcovia dostanú v decembri 13. dôchodok.

Sociálna poisťovňa vyplatí dôchodcom už o mesiac 13. dôchodok. Nárok na túto dávku majú všetci poberatelia dôchodkov vrátane starobných, predčasných aj invalidných. Najvyššiu sumu, 667,30 eura, získajú poberatelia starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, informuje STVR.

Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Tariška uviedol, že ľudia nemusia podávať žiadne žiadosti. Poisťovňa vyplatí 13. dôchodky automaticky, a to v rovnakých termínoch, v akých klienti dostávajú svoje bežné dôchodky.

Starobný, predčasný starobný, invalidný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku 667,30 eur
Invalidný do 70 % 301,40 eur
Invalidný nad 70 %, sociálny 548,50 eur
Vdovský 363,20 eur
Vdovecký 300,10 eur
Sirotský 300 eur
dôchodcovia, seniori
Zdroj: TASR/František Iván
Dôchodcovia Dôchodky Správy z domova
