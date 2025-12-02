Po Slovákoch pátrajú už roky.
- V databáze medzinárodnej policajnej organizácie Interpol figuruje momentálne osem občanov Slovenska.
- Čelia obvineniam z trestných činov, ako sú krádeže, lúpeže, členstvo alebo podpora zločineckej skupiny, vraždy a nedovolené ozbrojovanie.
Marek Danihel
Marek, pôvodom zo Šale, je na úteku od roku 2011. Podľa záznamov Interpolu čelí obvineniam z krádeže, zakladania a riadenia zločineckej skupiny, ako aj z vraždy prvého stupňa a vážneho ublíženia na zdraví.
