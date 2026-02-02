Za prirovnanie vyšetrovateľov k mafiánskemu bossovi musí minister zaplatiť vysoké odškodné.
Okresný súd v Banskej Bystrici zamietol návrh ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na zastavenie exekúcie. Minister musí vyplatiť policajtovi Jánovi Čurillovi a jeho piatim kolegom celkovo 90-tisíc eur. Túto sumu súd priznal policajtom ako náhradu nemajetkovej ujmy za vyjadrenia, v ktorých ich minister prirovnával k mafiánovi Mikulášovi Černákovi, informuje portál dennikn.
Ján Čurilla, Pavol Ďurka, Štefan Mašin, Branislav Dunčko, Róbert Magula a Milan Sabota dostanú každý po 15-tisíc eur. K tejto sume si navyše každý deň pripisujú úroky z omeškania. Minister Eštok spor prehral vlastnou nečinnosťou – včas neotvoril elektronickú schránku, nevyjadril sa k žalobe a v zákonnej lehote nenapadol ani kontumačný rozsudok. Proti rozhodnutiu sa začal brániť až spätne.
Banskobystrický súd ministrovi vnútra oznámil, že mu zákon nedovoľuje preskúmavať kontumačný rozsudok v tejto fáze. Sudca zdôraznil, že Matúš Šutaj Eštok mal svoje výhrady vzniesť už v pôvodnom konaní. Keďže túto príležitosť nevyužil, v exekučnom konaní už ochranu nedostane. Podľa súdu minister v návrhu na zastavenie exekúcie nepreukázal žiadne skutočnosti, ktoré by zrušili nárok na vymáhanie alebo mu v ňom bránili.