Na mieste zahynul človek a vodiči uviazli v dlhých kolónach na starej ceste.
Polícia v pondelok ráno uzavrela úsek diaľnice D1 medzi Turanmi a Martinom. V smere z Ružomberka na Žilinu totiž došlo pri Sučanoch k vážnej dopravnej nehode, pri ktorej zahynula najmenej jedna osoba. Tragickú situáciu skomplikoval nález nehybného tela priamo na vozovke, informuje portál Žilinak.
Žilinská polícia okamžite vydala upozornenie pre všetkých motoristov. „Aktuálne zasahujeme v katastri obce Sučany pri vážnej dopravnej nehode. Smer od Ružomberka na Žilinu sme úplne uzavreli,“ uviedli policajti v oficiálnom vyhlásení.
Obchádzka a kolóny Hliadky počas odstraňovania následkov nehody odkláňali premávku na cestu prvej triedy I/18 smerom na Martin. Práve na tomto úseku medzi Turanmi a Sučanmi sa pre zvýšený nápor vozidiel okamžite vytvorila rozsiahla kolóna. Polícia na mieste naďalej dokumentuje stopy a vyšetruje presné príčiny tejto tragickej udalosti.