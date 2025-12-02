Pre aktiváciu ponuky nemusíš urobiť vôbec nič.
Operátor UPC na Vianoce rozšíril televíznu ponuku o stanice, ktoré sú bežne dostupné iba pre extra balíčky. Bezplatne budeš mať prístup k 44 TV staniciam navyše. Tento benefit bude dostupný od 2. 12. 2025 do 2. 1. 2026. Máš teda 30 dní, ktoré môžeš využiť naplno a užiť si rozšírenú ponuku, informuje UPC.
Aby ste si aktivovali akciu, nemusíte robiť nič – ponuka TV staníc sa ti aktualizuje automaticky.
Toto je zoznam TV staníc, ktoré budeš mať k dispozícii celý mesiac zdarma:
Viasat Nature, Viasat Explore, Viasat History, Travel Channel, Food Network, ID, Muzsika TV, National Geographic, National Geographic Wild, Disney Channel, Cool TV, FILM+ HU, RTL HU, RTL Gold, RTL Ketto, RTL Harom, Sorozat+, Magyar Sláger TV, Animal Planet, Discovery Channel, TLC, AMC, Fishing and Hunting, FilmBox Family, Fast and FunBox HD, FilmBox Premium HD, FilmBox Stars HD, FilmBox ArtHouse HD, FashionBox HD, DocuBox HD, FightBox HD, FilmBox Extra HD, EroXXX HD, Crime+Investigation, History Channel, Eurosport 1, Eurosport 2, 360 TuneBox HD, Golf Channel, Extasy TV, Brazzers TV Europe, Babes TV, Reality Kings a LEO TV