Cieľom je vytvoriť príjemnejšie a kultúrne atraktívne prostredie pre obyvateľov aj návštevníkov.
V centre Bratislavy, v okolí hotela Kyjev, ktoré dlhé roky pôsobilo zanedbane s rozbitým parkoviskom, poškodenými chodníkmi a starými predajnými stánkami, sa chystá výrazná revitalizácia, informuje o tom Finsider.
Budova bývalého Prioru sa postupne mení na kultúrny uzol s podnikmi ako KCčko či Bukowski bar. Teraz sa však pozornosť presúva aj na verejný priestor okolo nich.
Námestie bude prioritne pre chodcov a oddych
Spoločnosť SK Centre, člen skupiny Lordship, získala stavebné povolenie na výstavbu Námestia umelcov, ktoré má nahradiť súčasné parkovisko. Nové námestie bude prioritne určené pre chodcov a oddych, pribudne viac zelene, lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle a nové verejné osvetlenie. Developer plánuje zachovať niektoré stromy a vysadiť jedenásť nových, asfaltové plochy nahradí kombinácia betónovej a žulovej dlažby.
Rekonštrukciou prejdu aj zanedbané bytové domy na Cintorínskej ulici. Práce sa už začali na domoch číslo 2 a 4, rekonštrukciu domov 6 a 8 developer plánuje ukončiť do konca roka 2027. Cieľom je opraviť staré fasády, dokončiť nedokončené stavby a vytvoriť príjemnejšie prostredie pre obyvateľov aj návštevníkov.