Hrozí jej trest odňatia slobody na 12 až 20 rokov.
Polícia zadržala 34-ročnú ženu v prípade obchodovania s ľuďmi a zneužívania maloletej osoby. Obvinenú dnes (2. 12. 2025) v skorých ranných hodinách zadržala zásahová jednotka Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance. Momentálne je v cele policajného zaistenia, no vyšetrovateľ podal návrh na jej vzatie do väzby, informovala Polícia na svojej sociálnej sieti.
Podľa informácií, ktoré poskytla polícia, dotyčná od mája 2024 do septembra 2024 opakovane zneužívala maloleté dievča. Neplnoletej údajne navodila závislosť od omamných a psychotropných látok. Následne v omámení týmito látkami vraj dievča zneužila na nútené poskytovanie sexuálnych služieb rôznym mužom za finančnú odmenu. Ak žene dokážu vinu, hrozí jej trest odňatia slobody na 12 až 20 rokov.