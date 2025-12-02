Kategórie
Katarína Jánošíková
dnes 2. decembra 2025 o 17:52
Čas čítania 0:24

Ministerka Šimkovičová kúpila nábytok do kaštieľa za 250 000 eur. Pre verejnosť je stále zatvorený

Ministerka Šimkovičová kúpila nábytok do kaštieľa za 250 000 eur. Pre verejnosť je stále zatvorený
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Informovala o tom bývalá ministerka kultúry na svojom facebookovom profile.

Bývalá ministerka kultúry Natália Milanová vo videu upozorňuje, že momentálna ministerka kultúry Martina Šimkovičová v čase konsolidácie nakupuje nábytok do troch spální za 250 000 eur. Izby sa nachádzajú v Budmerickom kaštieli, ktorý je doteraz pre verejnosť zatvorený.

Podľa objednávky zaplatia za jednu posteľ takmer 10 000 eur. Keďže nábytok patrí do troch spální, postele budú stáť až 30 000 eur. Ďalšou výraznou položkou v zozname sú závesy. Jeden totiž vychádza na 5 200 eur. V objednávke je tiež zrkadlo za 1 500 eur alebo šatníková skriňa za 7 200 eur a mnohé iné. 

Ministerstvo zatiaľ tieto nákupy nevysvetlilo.

