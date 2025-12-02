Za stávku zaplatil 3 eurá.
V Pondelkovom žrebovaní (1.12.2025) Slovák vyhral v lotérii EXTRA VÝPLATA 480 000 eur. Výhercovi budú sumu posielať nasledujúcich 10 rokov mesačne v extra výplatách vo výške 4 000 eur. Výhra padla v prvom poradí a za stávku hráč zaplatil 3 eurá. V druhom poradí padla výhra vo výške 30 000 eur, informuje Tipos.sk.
Lotéria EXTRA VÝPLATA je prvá číselná lotéria, ktorá ponúka pravidelné vyplácanie výhry. Nehrá sa tu o kumulujúci jackpot, ale o hlavnú výhru vo výške 480 000 eur. V 2. poradí možno vyhrať až 30 000 eur. Cena za jeden tip v tejto hre je 1,50 eura.
Stávkovanie sa môže stať vážnou závislosťou, pri ktorej hrozí vysoká finančná strata. Ak na sebe alebo svojom blízkom pozoruješ príznaky patologického hráčstva, vyhľadaj odbornú pomoc.
