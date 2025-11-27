Kategórie
TASR
dnes 27. novembra 2025 o 17:25
Čas čítania 0:39

Koniec bezplatného parkovania: Ďalšia petržalská lokalita bude v systéme PAAS

Koniec bezplatného parkovania: Ďalšia petržalská lokalita bude v systéme PAAS
Zdroj: TASR/Dano Veselský

Za parkovanie bude treba platiť v pracovných dňoch počas popoludnia, večer a v noci.

Bratislava chce v roku 2026 spustiť novú zónu regulovaného parkovania v Petržalke – Háje I.

➔ Zóna sa týka ulíc: Gessayova, Námestie Hraničiarov 2 – 20, Osuského, Hrobákova, Romanova, Rovniankova, Ambroseho, Bradáčova a Kutlíkova.

➔ Mesto navrhuje regulovať parkovanie v pracovné dni od 12.00 h do polnoci a v nedeľu od 18.00 h za 1 € na hodinu; návrh predstaví online 2. decembra o 17.00 h, pripomienky prijme do 15. decembra na [email protected].

Citát: „Všetky zatiaľ zaregulované lokality v Petržalke budú v budúcnosti tvoriť jednu PAAS zónu, čo znamená, že PAAS rezidentská parkovacia karta bude platiť v celej regulovanej oblasti PE1,“ píšu na stránkach mesta.

Kontext:

PAAS (Bratislavský parkovací asistent) je mestský systém regulovaného parkovania, ktorý mesto spustilo začiatkom roka 2022 v prvých troch zónach a postupne ho rozširuje. V Petržalke už fungujú regulované časti Háje II a III; Háje I na ne nadviaže. Cieľom je zlepšiť dostupnosť parkovania pre rezidentov, zvýšiť obrátkovosť miest pre návštevníkov a urobiť poriadok v uliciach v najľudnatejšej mestskej časti. 

25. novembra 2025 o 12:43 Čas čítania 1:02 Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
22. novembra 2025 o 13:59 Čas čítania 0:14 Finančná správa hľadá nových zamestnancov. Zarobiť môžu až 2000 eur Finančná správa hľadá nových zamestnancov. Zarobiť môžu až 2000 eur
27. novembra 2025 o 10:27 Čas čítania 0:39 Pozor na víkendovú odstávku: V noci nebudú fungovať okamžité platby Pozor na víkendovú odstávku: V noci nebudú fungovať okamžité platby
