Za parkovanie bude treba platiť v pracovných dňoch počas popoludnia, večer a v noci.
➔ Bratislava chce v roku 2026 spustiť novú zónu regulovaného parkovania v Petržalke – Háje I.
➔ Zóna sa týka ulíc: Gessayova, Námestie Hraničiarov 2 – 20, Osuského, Hrobákova, Romanova, Rovniankova, Ambroseho, Bradáčova a Kutlíkova.
➔ Mesto navrhuje regulovať parkovanie v pracovné dni od 12.00 h do polnoci a v nedeľu od 18.00 h za 1 € na hodinu; návrh predstaví online 2. decembra o 17.00 h, pripomienky prijme do 15. decembra na [email protected].
Citát: „Všetky zatiaľ zaregulované lokality v Petržalke budú v budúcnosti tvoriť jednu PAAS zónu, čo znamená, že PAAS rezidentská parkovacia karta bude platiť v celej regulovanej oblasti PE1,“ píšu na stránkach mesta.
Kontext:
PAAS (Bratislavský parkovací asistent) je mestský systém regulovaného parkovania, ktorý mesto spustilo začiatkom roka 2022 v prvých troch zónach a postupne ho rozširuje. V Petržalke už fungujú regulované časti Háje II a III; Háje I na ne nadviaže. Cieľom je zlepšiť dostupnosť parkovania pre rezidentov, zvýšiť obrátkovosť miest pre návštevníkov a urobiť poriadok v uliciach v najľudnatejšej mestskej časti.