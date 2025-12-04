Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 4. decembra 2025 o 19:01
Čas čítania 0:50

PRIESKUM: Strach z vojny s Ruskom rastie v celej EÚ. Pozri si, ako jednotlivé krajiny hodnotia riziko

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
PRIESKUM: Strach z vojny s Ruskom rastie v celej EÚ. Pozri si, ako jednotlivé krajiny hodnotia riziko
Zdroj: TASR/AP

Najvyššie riziko vnímajú obyvatelia Poľska a Francúzska

Väčšina občanov vybraných krajín vníma riziko vojny medzi svojou krajinou a Ruskom ako vysoké. Vyplýva to z prieskumu nezávislého inštitútu Cluster 17, ktorý sa uskutočnil na vzorke takmer 10 000 ľudí z deviatich krajín – Francúzska, Nemecka, Talianska, Španielska, Poľska, Portugalska, Chorvátska, Belgicka a Holandska.

Strach z konfliktu sa líši podľa krajiny

Prieskum ukázal, že 51 % respondentov považuje riziko vojenského konfliktu s Ruskom v nasledujúcich rokoch za „vysoké“ alebo „veľmi vysoké“. Strach z otvoreného konfliktu sa však líši podľa krajiny.

V Poľsku, ktoré susedí s Ruskom a Bieloruskom, považuje hrozbu za vysokú až 77 % ľudí. Vo Francúzsku je to 54 % a v Nemecku 51 %. Naopak, až 65 % Talianov sa domnieva, že riziko vojny je nízke alebo takmer žiadne.

Anketa:
Je podľa teba riziko vojny medzi EÚ a Ruskom vysoké?
Veľmi vysoké.
Vysoké.
Nízke.
Žiadne.
Neviem/nezaujíma ma to.
Veľmi vysoké.
18 %
Vysoké.
41 %
Nízke.
23 %
Žiadne.
16 %
Neviem/nezaujíma ma to.
3 %

Respondenti zároveň vyjadrili pochybnosti o obranyschopnosti svojich krajín. „Šesťdesiatdeväť percent uviedlo, že ich krajina by sa vôbec alebo pravdepodobne nedokázala brániť voči ruskej agresii,“ píše sa v správe prieskumu.

Najoptimistickejší sú Francúzi, kde 44 % verí, že ich krajina je schopná brániť sa, naopak, Belgičania, Taliani a Portugalci vyjadrujú výrazný pesimizmus, až 85–87 % neverí v schopnosť obrany.

Naopak, väčšina občanov (81 %) považuje riziko vojny s Čínou za malé alebo takmer nulové. Medzi najbezprostrednejšie hrozby podľa Európanov patrí terorizmus, kde 63 % respondentov označilo riziko otvoreného útoku za vysoké alebo veľmi vysoké.

4. decembra 2025 o 5:46 Čas čítania 0:44 Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
3. decembra 2025 o 16:43 Čas čítania 0:46 V Číne údajne vyrábali erotické bábiky s detským vzhľadom. Predávali ich aj AliExpress a Shein V Číne údajne vyrábali erotické bábiky s detským vzhľadom. Predávali ich aj AliExpress a Shein
3. decembra 2025 o 13:37 Čas čítania 1:16 Bývalú vysokú predstaviteľku EÚ obvinili z podvodu a konfliktu záujmov. Zadržali aj ďalších dvoch ľudí Bývalú vysokú predstaviteľku EÚ obvinili z podvodu a konfliktu záujmov. Zadržali aj ďalších dvoch ľudí
Vladimir Putin.
Vladimir Putin. Zdroj: TASR/AP
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Správy zo sveta
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 05:46
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
včera o 10:56
„Je to slayáda, že sa to takto podarilo,“ hovorí influencerka Ema Lacová. Jej rodina stojí za predajom skrachovaného outletu štátu
„Je to slayáda, že sa to takto podarilo,“ hovorí influencerka Ema Lacová. Jej rodina stojí za predajom skrachovaného outletu štátu
dnes o 17:44
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
včera o 05:55
Slováci ušetria stovky eur na elektrine. Stačí vymeniť jedno zariadenie v domácnosti
Slováci ušetria stovky eur na elektrine. Stačí vymeniť jedno zariadenie v domácnosti
dnes o 13:54
Materská a rodičovská dovolenka sa budú počítať do dôchodku. Zmena začne platiť od roku 2026
Materská a rodičovská dovolenka sa budú počítať do dôchodku. Zmena začne platiť od roku 2026
včera o 10:56
„Je to slayáda, že sa to takto podarilo,“ hovorí influencerka Ema Lacová. Jej rodina stojí za predajom skrachovaného outletu štátu
„Je to slayáda, že sa to takto podarilo,“ hovorí influencerka Ema Lacová. Jej rodina stojí za predajom skrachovaného outletu štátu
dnes o 05:46
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
pred 2 dňami
Tunel Višňové je takmer hotový. Vodiči si však musia počkať do konca roka 2025
Tunel Višňové je takmer hotový. Vodiči si však musia počkať do konca roka 2025
včera o 05:55
Slováci ušetria stovky eur na elektrine. Stačí vymeniť jedno zariadenie v domácnosti
Slováci ušetria stovky eur na elektrine. Stačí vymeniť jedno zariadenie v domácnosti
včera o 15:13
Niektoré rodiny môžu získať až 1 930 eur. Adresná energopomoc pre rok 2026 pomôže domácnostiam s rastúcimi cenami energií
Niektoré rodiny môžu získať až 1 930 eur. Adresná energopomoc pre rok 2026 pomôže domácnostiam s rastúcimi cenami energií
pred 3 dňami
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
včera o 10:56
„Je to slayáda, že sa to takto podarilo,“ hovorí influencerka Ema Lacová. Jej rodina stojí za predajom skrachovaného outletu štátu
„Je to slayáda, že sa to takto podarilo,“ hovorí influencerka Ema Lacová. Jej rodina stojí za predajom skrachovaného outletu štátu
28. 11. 2025 12:36
Rebríček TOP nemocníc. Pozri, ktoré sú najlepšie a ako je na tom tá tvoja s transparentnosťou
Rebríček TOP nemocníc. Pozri, ktoré sú najlepšie a ako je na tom tá tvoja s transparentnosťou
28. 11. 2025 19:41
Riaditeľovi českej Správy železníc našli doma 80 miliónov v hotovosti. Mal ich v trezore
Riaditeľovi českej Správy železníc našli doma 80 miliónov v hotovosti. Mal ich v trezore
30. 11. 2025 13:31
Internetom koluje AI fotka z košického protestu proti progresivizmu. Ako to tam noazaj vyzeralo?
Internetom koluje AI fotka z košického protestu proti progresivizmu. Ako to tam noazaj vyzeralo?
dnes o 05:46
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
Lifestyle news
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Rebríčku kraľuje najnovší film s Leonardom DiCapriom dnes o 15:57
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa dnes o 14:14
Video: Piata séria Emily in Paris prináša novú rímsku zápletku. Talianske teplo nie je také prívetivé, ako sa zdá dnes o 13:03
Poznáme Osobnosť roka 2025. Atlétka Emma Zapletalová predviedla tento rok najsilnejší comeback dnes o 12:06
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa možno prekvapí dnes o 11:15
Opitý medvedík si spravil vlastnú párty v obchode s alkoholom. Ochranári ho museli nechať vytriezvieť dnes o 10:28
Fanúšikovia sa dočkali. Tvorcovia Eufórie odhalili, kedy príde ďalšia séria dnes o 09:38
Prvý rozsudok v prípade smrti Matthewa Perryho. Jeden z obvinených lekárov dostal dva a pol roka väzenia dnes o 08:31
Bad Bunny je najpočúvanejším umelcom na Spotify. Pozri si top umiestnenia vo všetkých kategóriách včera o 16:22
Calin vo vypredanej pražskej O2 arene predviedol show, na ktorú tak skoro nezabudneme. Toto sú top momenty z oboch večerov včera o 15:31
Zahraničie Všetko
Zlodej na Novom Zélande prehltol známy diamantový prívesok. Poznáš ho z populárnej filmovej série
dnes o 16:09
Zlodej na Novom Zélande prehltol známy diamantový prívesok. Poznáš ho z populárnej filmovej série
Medailón je vyrobený z 18-karátového zlata, vykladaný diamantmi a patrí do limitovanej edície inšpirovanej filmom James Bond.
Bývalú vysokú predstaviteľku EÚ obvinili z podvodu a konfliktu záujmov. Zadržali aj ďalších dvoch ľudí
včera o 13:37
Bývalú vysokú predstaviteľku EÚ obvinili z podvodu a konfliktu záujmov. Zadržali aj ďalších dvoch ľudí
Ukrajinské deti unesené Ruskom údajne končia v táboroch KĽDR. Podrobené sú vojenskej výchove a rusifikácii
dnes o 17:34
Ukrajinské deti unesené Ruskom údajne končia v táboroch KĽDR. Podrobené sú vojenskej výchove a rusifikácii
V Česku evakuujú stovky žiakov. Na škole zasahuje pyrotechnik
včera o 13:53
V Česku evakuujú stovky žiakov. Na škole zasahuje pyrotechnik
Prezident Trump označil Bidenove podpisy automatickým perom za neplatné. Odborníci upozorňujú na zákony
včera o 10:05
Prezident Trump označil Bidenove podpisy automatickým perom za neplatné. Odborníci upozorňujú na zákony
Nemecká automobilka plánuje zrušiť 2 300 pracovných miest. Dôvodom sú vysoké náklady a oslabený trh
pred 3 dňami
Nemecká automobilka plánuje zrušiť 2 300 pracovných miest. Dôvodom sú vysoké náklady a oslabený trh
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
21. 11. 2025 14:00
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
pred 2 dňami
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
Ak si študent a brigáduješ, oplatí sa poznať základné daňové pravidlá.
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
pred 3 dňami
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
Pozor na podvodné eshopy, Slováci môžu ľahko naletieť na podvod. Ak nakupuješ darčeky online, tomuto sa vyhni
pred 3 dňami
Pozor na podvodné eshopy, Slováci môžu ľahko naletieť na podvod. Ak nakupuješ darčeky online, tomuto sa vyhni
Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia? Nič sa v zásade nezmení, vysvetľuje riaditeľ Inakosti
26. 11. 2025 20:00
Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia? Nič sa v zásade nezmení, vysvetľuje riaditeľ Inakosti
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
21. 11. 2025 14:00
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia