Najvyššie riziko vnímajú obyvatelia Poľska a Francúzska
Väčšina občanov vybraných krajín EÚ vníma riziko vojny medzi svojou krajinou a Ruskom ako vysoké. Vyplýva to z prieskumu nezávislého inštitútu Cluster 17, ktorý sa uskutočnil na vzorke takmer 10 000 ľudí z deviatich krajín – Francúzska, Nemecka, Talianska, Španielska, Poľska, Portugalska, Chorvátska, Belgicka a Holandska.
Strach z konfliktu sa líši podľa krajiny
Prieskum ukázal, že 51 % respondentov považuje riziko vojenského konfliktu s Ruskom v nasledujúcich rokoch za „vysoké“ alebo „veľmi vysoké“. Strach z otvoreného konfliktu sa však líši podľa krajiny.
V Poľsku, ktoré susedí s Ruskom a Bieloruskom, považuje hrozbu za vysokú až 77 % ľudí. Vo Francúzsku je to 54 % a v Nemecku 51 %. Naopak, až 65 % Talianov sa domnieva, že riziko vojny je nízke alebo takmer žiadne.
Respondenti zároveň vyjadrili pochybnosti o obranyschopnosti svojich krajín. „Šesťdesiatdeväť percent uviedlo, že ich krajina by sa vôbec alebo pravdepodobne nedokázala brániť voči ruskej agresii,“ píše sa v správe prieskumu.
Najoptimistickejší sú Francúzi, kde 44 % verí, že ich krajina je schopná brániť sa, naopak, Belgičania, Taliani a Portugalci vyjadrujú výrazný pesimizmus, až 85–87 % neverí v schopnosť obrany.
Naopak, väčšina občanov (81 %) považuje riziko vojny s Čínou za malé alebo takmer nulové. Medzi najbezprostrednejšie hrozby podľa Európanov patrí terorizmus, kde 63 % respondentov označilo riziko otvoreného útoku za vysoké alebo veľmi vysoké.