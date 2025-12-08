Znižovanie počtu zamestnancov sa uskutoční počas niekoľkých rokov.
Švajčiarska banka UBS plánuje ďalšie rozsiahle znižovanie počtu zamestnancov. Do roku 2027 by malo zaniknúť približne 10 000 pracovných miest, napísal v nedeľu (7. 12.) týždenník SonntagsBlick, ktorý sa odvolal na zdroje oboznámené so záležitosťou. Informuje o tom správa z agentúry Reuters.
Banka novinám neposkytla podrobnejšie informácie o svojich plánoch. Uviedla len, že znižovanie počtu zamestnancov sa uskutoční počas niekoľkých rokov, najmä prostredníctvom prirodzenej fluktuácie a skorších odchodov do dôchodku. Spoločnosť zopakovala, že vo Švajčiarsku naďalej počíta so zrušením približne 3 000 pozícií v dôsledku integrácie s konkurenčnou bankou Credit Suisse, ktorú prevzala v roku 2023. Od fúzie sa počet zamestnancov UBS už znížil približne zo 119 000 na 104 427 ku koncu septembra 2025.