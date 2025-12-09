Dva kľúčové úseky diaľnice D1 skrátia cestu na severe Slovenska o niekoľko minút
Stavba diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vytvorí dôležité prepojenie medzi Žilinou a Martinom a odkloní dopravu z rizikového, často komplikovaného úseku pod hradom Strečno. Súčasťou stavby je približne 7,5-kilometrový tunel Višňové, ktorý sa po sprevádzkovaní stane najdlhším tunelom na Slovensku. Očakávaná časová úspora môže dosiahnuť až 15 minút, pri niektorých odhadoch aj viac, v závislosti od premávky.
Minister dopravy Jozef Ráž hovorí, že práce napredujú rýchlo a verí, že motoristi by mohli novým úsekom prejsť už koncom tohto roka. Oficiálny termín spustenia tunela je však až vo februári 2026.
Výstavba takmer 15-kilometrového úseku diaľnice D1 v okolí Ružomberka pokračuje. Nová trasa, ktorej súčasťou je aj tunel Čebrať, vytvorí severný obchvat mesta a zásadne odbremení dopravu na ceste prvej triedy I/18. Po dokončení sa nový úsek napojí na existujúcu diaľnicu smerujúcu na Košice a zároveň nadviaže na pripravovaný úsek D1 Turany – Hubová v smere na Martin. Podľa odhadov má motoristom ušetriť až 16 minút jazdy.
Rezort dopravy predpokladá, že celý úsek by mohol byť sprevádzkovaný do konca roka 2025, ak sa podarí dodržať aktuálne tempo výstavby.
