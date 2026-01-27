Hlavné témy
Aktuálne témy
TASR
dnes 27. januára 2026 o 20:41
Čas čítania 0:45

PRIESKUM: PS by voľby vyhralo s výrazným náskokom. Do parlamentu by sa dostali aj Demokrati

PRIESKUM: PS by voľby vyhralo s výrazným náskokom. Do parlamentu by sa dostali aj Demokrati
Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, podľa ktorého by sa do Národnej rady dostalo až osem politických subjektov

Voľby do Národnej rady (NR) SR by v januári vyhralo hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 23,2 percenta hlasov. Druhá by skončila strana Smer-SD s podporou 16,9 percenta voličov. Po nej by nasledovala strana Hlas-SD so ziskom 9,2 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj 24.

Do parlamentu by sa dostalo aj Demokrati 

Do parlamentu by sa dostali aj Hnutie Slovensko (8 percent), SaS (7,5 percenta), hnutie Republika (7,2 percenta), KDH (7 percent), hranicu zvoliteľnosti by prekročili i Demokrati (6,3 percenta).

Do Národnej rady by sa nedostali SNS (4,7 percenta), Maďarská aliancia (4,3 percenta), Právo na pravdu (2,6 percenta) ani Sme rodina (2,3 percenta). Pred bránami parlamentu by ostali tiež ĽSNS, Most-Híd 2023, KSS a Zdravý rozum (všetci 0,2 percenta).

PS by získalo 41 kresiel 

Na základe prieskumu by PS v parlamente získalo 41 kresiel, Smer-SD 30 a Hlas-SD 16 kresiel. So 14 poslancami by v NR SR bolo Hnutie Slovensko, SaS a hnutie Republika by získali 13 mandátov a KDH by obsadilo 12 kresiel. Demokratov by v parlamente zastupovali jedenásti poslanci.

Prieskum sa realizoval od 13. do 20. januára na vzorke 1000 respondentov.

prieskum
Zdroj: Flourish
Progresívne Slovensko
Zdroj: TASR - Ladislav Vallach
Súvisiace témy:
Slovensko Politika Prieskumy preferencií
