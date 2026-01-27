Súčasťou projektu má byť aj nová železničná stanica Bratislava – Západ v Stupave, ktorá má slúžiť najmä ako technické a obratové zázemie pre vlaky.
Vlaky rýchlosťou až 320 km/h by v budúcnosti mohli prechádzať cez veľkú časť Slovenska. Krajina sa má zapojiť do projektu vysokorýchlostnej železnice, ktorá prepojí hlavné mestá štátov V4. Cesta z Bratislavy do Prahy alebo Budapešti by tak mohla trvať približne dve hodiny, informujú tvnoviny.sk.
Dokončenie okolo roku 2046
Prvá etapa trate na Slovensku má viesť od maďarských hraníc v Rusovciach cez Petržalku a Prístavný most až na bratislavskú hlavnú stanicu. Súčasťou projektu má byť aj nová železničná stanica Bratislava – Západ v Stupave, ktorá má slúžiť najmä ako technické a obratové zázemie pre vlaky. Hlavná stanica v Bratislave by mala ostať zostať zachovaná.
V druhej fáze plánujúe výstavba nového rýchlostného úseku zo Stupavy smerom na Česko a napojenie na Viedeň cez Marchegg. Odhadované náklady projektu sú 3,3 miliardy eur, pričom samotná príprava a výkup pozemkov by mali stáť približne 360 miliónov eur.
Výstavba by sa mohla začať o tri roky, no dokončenie projektu odhadujú až okolo roku 2046. Odborníci však upozorňujú, že výstavba môže naraziť na nedostatok financií a bude sa realizovať postupne.