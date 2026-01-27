Priznanie sa podáva obci alebo mestu, kde sa nehnuteľnosť nachádza.
Každý, kto v minulom roku kúpil, zdedil alebo inak nadobudol nehnuteľnosť, musí do pondelka 2. februára, podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Priznanie treba podať obci alebo mestu, kde sa nehnuteľnosť nachádza.
Povinnosť sa týka aj ľudí, ktorí skolaudovali novú stavbu, zmenili výmeru pozemku, účel jeho využitia, alebo nehnuteľnosť predali. V takom prípade by mali podať čiastkové priznanie.
Daňové priznanie treba podať len pri vzniku alebo zmene vlastníctva. Na jeho základe obec alebo mesto vypočíta výšku dane a pošle daňovníkovi rozhodnutie, zvyčajne do 15. mája. Daň je potrebné zaplatiť do 15 dní od doručenia rozhodnutia.
Daň z nehnuteľnosti je miestna daň, ktorej výšku, zľavy alebo oslobodenia si určujú samosprávy vlastnými nariadeniami.