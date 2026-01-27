Slovensko má medzi najdrahšími mestami regiónu hneď dve mestá.
Dáta potvrdzujú to, čo obyvatelia Bratislavy cítia už dlhšie, život v hlavnom meste je čoraz drahší. Podľa globálnej databázy Numbeo patrí Bratislava medzi najdrahšie mestá východnej Európy a v rebríčku nákladov na život ju predbehla už len Praha.
Bratislava sa umiestnila na druhom mieste, pričom za sebou nechala mestá ako Varšava, Budapešť či Brno. V prvej päťke skončili aj Košice, čo znamená, že Slovensko má medzi najdrahšími mestami regiónu hneď dve zastúpenia.
Hlavným dôvodom vysokých nákladov je bývanie. Nedostatok bytov a silný dopyt tlačia ceny nájomného aj nehnuteľností nahor, čo sa odráža aj na cenách služieb a reštaurácií.
Celý rebríček si môžeš pozrieť na tomto odkaze.
|Umiestnenie
|Mesto
|1.
|Praha, Česko
|2.
|Bratislava, Slovensko
|3.
|Varšava, Poľsko
|4.
|Brno, Česko
|5.
|Košice, Slovensko
|6.
|Budapešť, Maďarsko
|7.
|Plzeň, Česko
|8.
|Ostrava, Česko
|9.
|Gdaňsk, Poľsko
|10.
|Krakov, Poľsko
