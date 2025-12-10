Výskum odhalil, že kyselinu trifluóroctovú, známu aj ako TFA, obsahuje až 80 percent vybraných vzoriek pečiva po celej Európe.
Tolerovaná koncentrácia v pečive je 0,01 mikrogramu na kilogram, no české makové záviny podľa webu TN.cz obsahujú koncentráciu 42 mikrogramov na kilogram. Limit nesplnili ani chlieb, rožky či štrúdľa. Kyselina trifluoroctová pritom môže mať nepriaznivý účinok na naše zdravie.
V koncentrovaných dávkach spôsobuje silné popáleniny, ktoré sa ťažko hoja. Pri vdýchnutí spôsobuje záchvaty kašľa, opuchy dýchacieho systému a poškodenie obličiek. Môže ovplyvniť aj vývoj plodu, plodnosť, funkciu štítnej žľazy či pečene.
„V porovnaní so vzorkami z iných krajín vyšli české vzorky pomerne dobre. Všeobecne je zaťaženie týmito látkami v životnom prostredí v Česku nižšie než na západ od našich hraníc,“ povedala podľa webu Zemědělec Karolína Brabcová z organizácie Arnika.
Najhoršie dopadlo Írsko, ktoré podľa Pesticide Action Network Europe predáva cereálie s koncentráciou 360 mikrogramov na kilogram. Výskum odhalil vysoký obsah TFA aj v Nemecku či Belgicku. Kvôli týmto znepokojujúcim výsledkom teraz organizácia Pesticide Action Network Europe volá po sprísnení pravidiel ohľadom maximálnej povolenej hladiny kyseliny trifluoroctovej v potravinách.