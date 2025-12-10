Prezident Federácie strojvodcov SR Ľubomír Kontúr zdôraznil, že existujú účinnejšie a dôveryhodnejšie spôsoby, ako zvýšiť bezpečnosť železničnej dopravy.
Rušňovodiči na Slovensku vyjadrujú vážne obavy z plánovaného zavedenia kamerového systému, ktorý má kontrolovať ich prácu počas jazdy. Proti tomuto opatreniu sa postavila Federácia strojvodcov SR, ktorá v pondelok zaslala otvorený list ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi. Podľa rušňovodičov ide o neprimerané riešenie, ktoré nerieši skutočné problémy železníc a môže viesť k odchodu časti zamestnancov zo služby.
Zavedenie kamier vnímajú ako zásah do dôstojnosti profesie
V liste upozorňujú, že kamerový dohľad nezvýši bezpečnosť, no prehĺbi nedôveru a psychický tlak na rušňovodičov. Zavedenie kamier vnímajú ako zásah do dôstojnosti profesie a ako krok, ktorý môže ešte viac oslabiť atraktivitu povolania v čase, keď už dnes železnica zápasí s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov. Za diskriminačné považujú aj to, že kamery sa majú zavádzať iba u časti dopravcov.
Kamery nemajú riešiť zastaranú infraštruktúru
Rušňovodiči zároveň spustili petíciu, ktorou chcú vyjadriť nesúhlas naprieč celým Slovenskom a iniciovať odbornú, apolitickú diskusiu o skutočných bezpečnostných riešeniach. Podľa nich samotné kamery neriešia zastaranú infraštruktúru, chýbajúce zabezpečovacie zariadenia, slabú rádiovú komunikáciu ani technický stav vozidiel.
Ako efektívnejšie opatrenia navrhujú dôsledné zavádzanie systému ETCS, doplnenie návestidiel v rizikových úsekoch tratí, modernizáciu vozidiel a posilnenie odborného výcviku rušňovodičov. Prezident federácie Ľubomír Kontúr zdôraznil, že existujú účinnejšie a dôveryhodnejšie spôsoby, ako zvýšiť bezpečnosť železničnej dopravy, než je nepretržitý kamerový dohľad.