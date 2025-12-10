Kategórie
Natália Mišániová
dnes 10. decembra 2025 o 14:28
Čas čítania 0:43

Ostrá výmena na tlačovke: Kaliňák sa dostal do sporu s redaktorom Markízy Viktorom Serebryakovom

Ostrá výmena na tlačovke: Kaliňák sa dostal do sporu s redaktorom Markízy Viktorom Serebryakovom
Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Serebryakov sa voči tónu ministra ohradil s tým, že verejné vystúpenie nemá slúžiť na osobné útoky.

Na tlačovej konferencii po rokovaní vlády došlo k ostrej slovnej prestrelke medzi ministrom obrany Robertom Kaliňákom a redaktorom televízie TV Markíza Viktorom Serebryakovom. Konflikt vznikol pri otázkach týkajúcich sa napätia v koalícii a postoja strany Smer k možnému odvolávaniu ministrov, informoval o tom Denník N

Výmena sa postupne vyhrotila do osobnej roviny

„Už ste sa úplne zbláznili? Chcete sa vrátiť tam, odkiaľ pochádzate?“ kričal minister obrany na Serebryakova, ktorý pochádza z Ruska. Kaliňák opakovane vyčítal novinárovi, že mu skáče do reči, a zdôrazňoval, že najprv treba počkať na odpoveď. Zároveň rozhovor ukončil vyhlásením, že redaktor podľa neho pochádza z priestoru, ktorý nie je schopný akceptovať iný názor. Výmena sa postupne vyhrotila do osobnej roviny.

Napätie pokračovalo aj po skončení tlačovej konferencie. Serebryakov sa voči tónu ministra ohradil s tým, že verejné vystúpenie nemá slúžiť na osobné útoky. Kaliňák však odmietol, že by ho urážal, a konflikt ďalej prehĺbil ďalšími ostrými výrokmi, ktorými spochybňoval redaktorove postoje aj spôsob kladenia otázok.

Celá situácia vyvolala rozruch najmä pre osobný a konfrontačný charakter slovnej výmeny medzi politikom a novinárom počas oficiálneho vystúpenia

Robert Kaliňák
Zdroj: TASR - Jakub Kotian
