Serebryakov sa voči tónu ministra ohradil s tým, že verejné vystúpenie nemá slúžiť na osobné útoky.
Na tlačovej konferencii po rokovaní vlády došlo k ostrej slovnej prestrelke medzi ministrom obrany Robertom Kaliňákom a redaktorom televízie TV Markíza Viktorom Serebryakovom. Konflikt vznikol pri otázkach týkajúcich sa napätia v koalícii a postoja strany Smer k možnému odvolávaniu ministrov, informoval o tom Denník N.
Výmena sa postupne vyhrotila do osobnej roviny
„Už ste sa úplne zbláznili? Chcete sa vrátiť tam, odkiaľ pochádzate?“ kričal minister obrany na Serebryakova, ktorý pochádza z Ruska. Kaliňák opakovane vyčítal novinárovi, že mu skáče do reči, a zdôrazňoval, že najprv treba počkať na odpoveď. Zároveň rozhovor ukončil vyhlásením, že redaktor podľa neho pochádza z priestoru, ktorý nie je schopný akceptovať iný názor. Výmena sa postupne vyhrotila do osobnej roviny.
Napätie pokračovalo aj po skončení tlačovej konferencie. Serebryakov sa voči tónu ministra ohradil s tým, že verejné vystúpenie nemá slúžiť na osobné útoky. Kaliňák však odmietol, že by ho urážal, a konflikt ďalej prehĺbil ďalšími ostrými výrokmi, ktorými spochybňoval redaktorove postoje aj spôsob kladenia otázok.
Celá situácia vyvolala rozruch najmä pre osobný a konfrontačný charakter slovnej výmeny medzi politikom a novinárom počas oficiálneho vystúpenia