Pomoc od štátu bude chýbať až 230-tisíc domácnostiam.
Energie budú od budúceho roka drahšie a štát mení spôsob, akým bude ľuďom pomáhať. Doteraz dostával podporu každý, no po novom ju získajú len domácnosti s nižšími príjmami. Preto sa pre mnohých zvýšia účty, informuje portál Pravda.
Elektrina zdražie úplne všetkým. Tí, ktorí budú mať nárok na štátnu pomoc, zaplatia približne o 19 percent viac. Domácnosti, ktoré pomoc nedostanú, si priplatia oveľa viac – účty im môžu stúpnuť až o 70 percent. Pri plyne a teple bude fungovať podobný princíp. Kto prekročí stanovený príjmový limit, štátnu dotáciu nedostane a zaplatí vyššiu cenu.
Podľa odhadov pomoc dostane asi 90 percent domácností. Zvyšných 230-tisíc domácností zostane bez podpory a energie ich budú stáť výrazne viac. Aby štát vedel určovať, kto má na pomoc nárok, musí vytvoriť nový informačný systém, ktorý bude spracovávať veľké množstvo údajov o príjmoch ľudí. Ten bude stáť približne 17 miliónov eur.
Celkovo to znamená, že energie pôjdu hore pre každého, ale domácnosti s nižšími príjmami budú mať účty miernejšie vďaka dotácii. Tí, ktorí zarobia viac, si priplatia najviac.