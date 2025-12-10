Prezident pripomenul, že organizovať voľby počas leteckých útokov je prakticky nemožné.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok vyhlásil, že je pripravený na prezidentské voľby kedykoľvek, ak Ukrajina dostane bezpečnostné záruky. Reagoval tak na výzvy prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý kritizuje odklad volieb. Zelenskyj dodal, že pri zabezpečení bezpečnosti by sa hlasovanie mohlo uskutočniť v priebehu 60 až 90 dní.
Momentálne voľby nie sú možné
Zároveň oznámil, že požiada ukrajinský parlament o prípravu právneho rámca, ktorý by umožnil konanie volieb aj počas stanného práva. To na Ukrajine platí od začiatku ruskej invázie a podľa súčasných zákonov voľby neumožňuje. Práve preto Zelenskyj zostáva vo funkcii aj po skončení svojho mandátu v máji 2024.
Prezident pripomenul, že organizovať voľby počas leteckých útokov je prakticky nemožné. Problémom sú aj presuny obyvateľstva, odchod miliónov Ukrajincov do zahraničia a nefunkčný systém hlasovania na diaľku.
Ukrajina s EÚ pripravujú mierový plán
Zelenskyj zároveň zdôraznil, že Ukrajina zostáva otvorená mieru. Spolu s európskymi partnermi pripravuje aktualizovaný mierový plán, ktorý chce v najbližšom čase predstaviť Spojeným štátom.
Trump vo februári označil Zelenského za „diktátora“ a obvinil Kyjev, že vojnu využíva na odklad volieb. Tento postoj zopakoval aj tento týždeň v rozhovore pre magazín Politico. Na jeho výroky reagoval predseda Európskej rady António Costa, ktorý vyhlásil, že spojenci musia rešpektovať demokratickú voľbu Ukrajincov a nezasahovať do vnútorných záležitostí krajiny.