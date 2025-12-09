Od januára 2025 sa mení daňový bonus na dieťa: znižujú sa sumy, sprísňujú vekové hranice a zavádza sa krátenie pri vyšších príjmoch rodičov.
Od januára 2025 platia nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Zmenila sa výška bonusu, vekové hranice aj spôsob jeho výpočtu. Rodičia si po novom môžu uplatniť 100 eur mesačne na dieťa do 15 rokov a 50 eur na dieťa od 15 do 18 rokov. Po dovŕšení 18 rokov už nárok zaniká, pričom rodič si ho môže naposledy uplatniť za mesiac, v ktorom dieťa dosiahne plnoletosť.
Výška bonusu sa však neodvíja len od veku dieťaťa, ale aj od príjmu rodiča. Zaviedli sa percentuálne limity, ktoré určujú, aká časť základu dane sa môže použiť na výpočet bonusu. Čím viac detí rodič vyživuje, tým vyšší percentuálny limit platí. Novinkou je aj krátenie pri vyšších príjmoch, ak mesačný základ dane presiahne približne 2 145 eur, suma bonusu sa postupne znižuje a pri najvyšších príjmoch úplne zaniká.
Rodič si môže bonus uplatniť mesačne cez zamestnávateľa alebo ročne v daňovom priznaní. Nárok majú len osoby s príjmom zo zamestnania alebo podnikania a s dieťaťom, ktoré s nimi žije v spoločnej domácnosti. Pri striedavej starostlivosti má prednosť matka, ak sa rodičia nedohodnú inak.
V parlamente sa zároveň pripravuje novela, ktorá by mohla niektoré z týchto zmien zvrátiť. Navrhuje sa návrat k pôvodnému systému platnému do konca roka 2024. Teda vyšší bonus 140 eur až do 18 rokov, jeho pokračovanie pre študentov do 25 rokov a zrušenie krátenia podľa výšky príjmu. Ak ju poslanci schvália, úpravy by mohli začať platiť od začiatku roka 2026. Celý článok si prečítaš na našom webe.