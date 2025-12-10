AKTUÁLNE: V Bratislave sa v blízkosti Hlavnej stanice vykoľajil ďalší vlak

Obe udalosti sa, našťastie, zaobišli bez zranení.
Železniční policajti v Bratislave dnes zasahovali pri dvoch vykoľajeniach v blízkosti Hlavnej stanice. K prvému došlo ráno v odstavnej časti stanice, kde sa koľajová jednotka vykoľajila pravdepodobne pre zle nastavenú výhybku. Alkohol u rušňovodiča zistený nebol, informuje Polícia SR na sociálnej sieti.
Druhý incident sa stal dopoludnia v areáli železničného depa, kde zišiel z koľají rušeň, zrejme v dôsledku technickej poruchy. V oboch prípadoch sa nikto nezranil a presné príčiny teraz vyšetruje železničná polícia.
