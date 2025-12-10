Kategórie
Natália Mišániová
dnes 10. decembra 2025 o 12:44
Čas čítania 0:18

AKTUÁLNE: V Bratislave sa v blízkosti Hlavnej stanice vykoľajil ďalší vlak

AKTUÁLNE: V Bratislave sa v blízkosti Hlavnej stanice vykoľajil ďalší vlak
Zdroj: facebook/ Polícia Slovenskej republiky

Obe udalosti sa, našťastie, zaobišli bez zranení.

Železniční policajti v Bratislave dnes zasahovali pri dvoch vykoľajeniach v blízkosti Hlavnej stanice. K prvému došlo ráno v odstavnej časti stanice, kde sa koľajová jednotka vykoľajila pravdepodobne pre zle nastavenú výhybku. Alkohol u rušňovodiča zistený nebol, informuje Polícia SR na sociálnej sieti. 

Druhý incident sa stal dopoludnia v areáli železničného depa, kde zišiel z koľají rušeň, zrejme v dôsledku technickej poruchy. V oboch prípadoch sa nikto nezranil a presné príčiny teraz vyšetruje železničná polícia.

10. decembra 2025 o 11:56 Čas čítania 0:48 Ministerstvo vnútra dostalo pokutu 70-tisíc eur. Úrad na ochranu oznamovateľov potvrdil porušenie zákona Ministerstvo vnútra dostalo pokutu 70-tisíc eur. Úrad na ochranu oznamovateľov potvrdil porušenie zákona
10. decembra 2025 o 10:17 Čas čítania 0:13 Naháňačka pri Nitre sa skončila smrťou vodiča. Telo muža našli 500 metrov od auta Naháňačka pri Nitre sa skončila smrťou vodiča. Telo muža našli 500 metrov od auta
10. decembra 2025 o 8:46 Čas čítania 1:03 Na západe Česka ľudia opäť pocítili zemetrasenia: Obyvatelia hlásia chvenie a hlasné dunenie Na západe Česka ľudia opäť pocítili zemetrasenia: Obyvatelia hlásia chvenie a hlasné dunenie
Zdroj: facebook/ Polícia Slovenskej republiky
Správy z domova
