Moderátor priznal, že vedenie TA3 už dlhšie kritizovalo jeho aktívne pôsobenie na Instagrame.
Moderátor a novinár Rasťo Iliev oznámil na svojom Instagrame koniec v televízii TA3. Podľa jeho slov musel po desiatich rokoch zo dňa na deň skončiť bez varovania. Ako uviedol, televízia mu oznámila, že „pohár trpezlivosti pretiekol“ a že sa môže „konečne naplno venovať Instagramu a vlastným projektom“.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Iliev však tvrdí, že za jeho odchodom stojí niečo úplne iné. Poslednou kvapkou mohol byť vraj výrok poslanca Tibora Gašpara, ktorý ho v relácii V politike označil za „ideologicky zameraného moderátora“. Iliev v príspevku pripomenul, že moderoval diskusiu pre Úrad na ochranu oznamovateľov, čo je podľa neho úplne štandardnou úlohou novinára.
Politici sa na jeho výroky sťažovali
Moderátor zároveň priznal, že vedenie TA3 už dlhšie kritizovalo jeho aktívne pôsobenie na Instagrame. „Opakovane som dostal na výber: Instagram alebo ta3. Tak som si vybral,“ napísal. Iliev dodal, že politici sa na jeho výroky opakovane sťažovali, no on sa nechce tváriť, že „sa v krajine nič nedeje“.
„Som novinár. A novinár informuje. Že sú na mňa politici nasrdení? Len im nastavujem zrkadlo,“ uviedol v poste, kde sa poďakoval aj takmer 100-tisíc fanúšikom za podporu.