Natália Mišániová
dnes 11. decembra 2025 o 12:30
Čas čítania 0:43

Novinár Rasťo Iliev po 10 rokoch končí v TA3: „Dali mi na výber. Instagram alebo televízia“

Novinár Rasťo Iliev po 10 rokoch končí v TA3: „Dali mi na výber. Instagram alebo televízia"
Zdroj: Archív Rastislava Ilieva

Moderátor priznal, že vedenie TA3 už dlhšie kritizovalo jeho aktívne pôsobenie na Instagrame.

Moderátor a novinár Rasťo Iliev oznámil na svojom  Instagrame  koniec v televízii TA3. Podľa jeho slov musel po desiatich rokoch zo dňa na deň skončiť bez varovania. Ako uviedol, televízia mu oznámila, že „pohár trpezlivosti pretiekol“ a že sa môže „konečne naplno venovať Instagramu a vlastným projektom“.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa R a s t o I l i e v (@rastoiliev)

Iliev však tvrdí, že za jeho odchodom stojí niečo úplne iné. Poslednou kvapkou mohol byť vraj výrok poslanca Tibora Gašpara, ktorý ho v relácii V politike označil za „ideologicky zameraného moderátora“. Iliev v príspevku pripomenul, že moderoval diskusiu pre Úrad na ochranu oznamovateľov, čo je podľa neho úplne štandardnou úlohou novinára. 

Politici sa na jeho výroky sťažovali

Moderátor zároveň priznal, že vedenie TA3 už dlhšie kritizovalo jeho aktívne pôsobenie na Instagrame. „Opakovane som dostal na výber: Instagram alebo ta3. Tak som si vybral,“ napísal. Iliev dodal, že politici sa na jeho výroky opakovane sťažovali, no on sa nechce tváriť, že „sa v krajine nič nedeje“.

„Som novinár. A novinár informuje. Že sú na mňa politici nasrdení? Len im nastavujem zrkadlo,“ uviedol v poste, kde sa poďakoval aj takmer 100-tisíc fanúšikom za podporu.

11. decembra 2025 o 12:06 Čas čítania 0:48 AKTUÁLNE: Parlament odvolal Jána Ferenčáka. Plánuje odchod z klubu Hlas-SD AKTUÁLNE: Parlament odvolal Jána Ferenčáka. Plánuje odchod z klubu Hlas-SD
11. decembra 2025 o 11:31 Čas čítania 0:57 Exposlanec Matovičovho hnutia rokuje s KDH. Dohoda je podľa Majerského takmer hotová Exposlanec Matovičovho hnutia rokuje s KDH. Dohoda je podľa Majerského takmer hotová
11. decembra 2025 o 10:42 Čas čítania 0:47 Smer chce vraj zavrieť do basy Pellegriniho aj Šimečku. Líder PS kritizuje návrh nového trestného činu Smer chce vraj zavrieť do basy Pellegriniho aj Šimečku. Líder PS kritizuje návrh nového trestného činu
Rastislav Iliev.
Rastislav Iliev. Zdroj: TA3
Správy z domova
