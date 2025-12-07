Kategórie
Katarína Jánošíková
dnes 7. decembra 2025 o 16:31
Čas čítania 1:46

Meteorológovia varujú pred klimatickými extrémami. Rok 2026 prinesie jav, ktorý môže mať dôsledky na globálnu klímu

Meteorológovia varujú pred klimatickými extrémami. Rok 2026 prinesie jav, ktorý môže mať dôsledky na globálnu klímu
Zdroj: Shutterstock

Jav El Niño je meteorologický jav v tropickej oblasti Tichého oceánu.

Podľa najnovších sezónnych simulácií môže byť rok 2026 rokom silného prechodu zo slabého La Niña k prudkému El Niño. Tento prechod môže mať významné dôsledky pre globálnu klímu.

Jav El Niño je meteorologický jav v tropickej oblasti Tichého oceánu, spôsobený zmenami teploty oceánskej hladiny a pasátových vetrov. Je jedným z najvýraznejších faktorov, ktoré ovplyvňujú globálnu klimatickú variabilitu a zahŕňa aj opačné fázy, El Niño a La Niña. Tento cyklus sa spoločne nazýva ENSO (El Niño – Southern Oscillation), informuje iMeteo.

Cyklus ENSO a frekvencia

Je známe, že jeden cyklus ENSO trvá približne 2 až 7 rokov a jednotlivé fázy sa menia nepravidelne.

  • El Niño sa väčšinou objavuje každých 3 až 5 rokov, no celkové rozmedzie, v ktorom môže prísť, je 2 až 7 rokov. Jedna epizóda trvá zvyčajne 9 až 12 mesiacov, no niekedy pretrváva aj dlhšie.
  • La Niña (ktorá sa vyznačuje ochladením Tichého oceánu) býva dlhodobo stabilnejšia a frekventovanejšia. Objavuje sa v pravidelnom cykle každých 2 až 7 rokov, pričom zvyčajne trvá 1 až 2 roky. Výnimočne môže pretrvať dokonca tri zimy po sebe, ako tomu bolo v rokoch 2020 až 2023.

Prognózy klimatických modelov

Napriek prítomnosti slabej fázy La Niña na konci roka 2025 naznačujú klimatické modely postupný prechod na neutrálne podmienky do jari. Zdá sa však, že táto neutrálna fáza nebude mať dlhé trvanie.

  • Model ECMWF (Európske centrum pre strednodobé predpovede počasia) predpokladá silné El Niño. Najnovšie sezónne prepočty tohto modelu signalizujú postupné zvyšovanie pozitívnych anomálií s potenciálnym rýchlym príchodom El Niño už v priebehu leta 2026. Táto predikcia púta veľkú pozornosť klimatológov, hoci ide zatiaľ iba o počiatočnú prognózu.
  • Iné meteorologické organizácie (NOAA, WMO a IRI) zostávajú opatrnejšie. Väčšina ich scenárov naďalej uprednostňuje rok 2026 s dominanciou neutrálneho ENSO, pričom pravdepodobnosť El Niño sa bude zvyšovať pomalšie a významnejšou sa stane až v druhej polovici roka 2026.


Možné extrémne dôsledky rýchleho návratu

Ak by sa hypotéza ECMWF naplnila, rok 2026 by bol poznamenaný extrémnym počasím. Nástup El Niño by ku koncu roka so sebou priniesol mohutné dažde a povodne do stredných zemepisných šírok a zároveň rozsiahle horúčavy.

  • Tichý oceán a búrky: Teplejší povrch Pacifiku vytvorí vhodné podmienky pre vznik tajfúnov. Tichomorské búrkové systémy sa budú formovať čoraz viac smerom na západ od pobrežia Ameriky. To poskytne prudkým tajfúnom príležitosť nabrať ešte väčšiu silu. Hoci by mohlo dôjsť k zníženiu počtu hurikánov v Atlantiku, tichomorské búrky by sa zosilnili.
  • Austrália: Austrálski meteorológovia očakávajú, že El Niño prinesie mimoriadne suché a horúce počasie, primárne do východných oblastí kontinentu. Nástup sucha po období intenzívnych zrážok je obzvlášť nebezpečný, pretože môže viesť k nebezpečným lesným požiarom.
  • India: V Indii by mohlo El Niño spôsobiť nárast teplôt a oslabenie letných monzúnových dažďov.
el nino
Zdroj: Shutterstock/volně k užití
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
