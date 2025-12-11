Kategórie
TASR
dnes 11. decembra 2025 o 10:42
Čas čítania 0:47

Smer chce vraj zavrieť do basy Pellegriniho aj Šimečku. Líder PS kritizuje návrh nového trestného činu

Smer chce vraj zavrieť do basy Pellegriniho aj Šimečku. Líder PS kritizuje návrh nového trestného činu
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Mení sa aj úprava spolupracujúcich obvinených kajúcnikov.

Novela Trestného zákona, o ktorej poslanci rokujú v skrátenom legislatívnom konaní, prináša viacero zásadných zmien, od sprísnenia trestov za opakované drobné krádeže až po nové definície trestných činov.

Do návrhu pribudli aj pozmeňujúce návrhy z výborov, ktoré rozširujú skutkovú podstatu marenia volebnej kampane o konanie „v spojení s cudzou mocou“ a zavádzajú nový trestný čin súvisiaci s povojnovým usporiadaním pomerov po druhej svetovej vojne.

Okrem toho novela sprísňuje podmienky pre tzv. kajúcnikov a prikazuje súdom detailnejšie zdôvodňovať dôveryhodnosť spolupracujúcich obvinených.

Nový trestný čin, ktorý sa týka verejného spochybňovania povojnových právnych aktov, vyvolal výraznú reakciu v opozícii. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka na sociálnej sieti  skritizoval koalíciu.

Uviedol, že podľa jeho výkladu by takto formulované ustanovenie mohlo kriminalizovať aj jeho, prezidenta Petra Pellegriniho či tisíce ľudí, najmä z maďarskej komunity. Varoval, že za nepresne interpretovanú poznámku k Benešovým dekrétom by hrozilo až pol roka väzenia.

Šimečka označil návrh za protiústavný a za snahu Smeru odviesť pozornosť od škandálov a klesajúcich preferencií. Dodal, že podobné zásahy do slobody prejavu pripomínajú autoritárske režimy a vyzval verejnosť, aby jeho upozornenie zdieľala. Podľa jeho slov sa vláda pokúša prekryť sociálne problémy, drahotu a najťažšie sviatky, aké mnohé rodiny zažijú.

NR SR
Zdroj: TASR - Martin Baumann
Správy z domova
