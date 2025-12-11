Mení sa aj úprava spolupracujúcich obvinených kajúcnikov.
Novela Trestného zákona, o ktorej poslanci rokujú v skrátenom legislatívnom konaní, prináša viacero zásadných zmien, od sprísnenia trestov za opakované drobné krádeže až po nové definície trestných činov.
Do návrhu pribudli aj pozmeňujúce návrhy z výborov, ktoré rozširujú skutkovú podstatu marenia volebnej kampane o konanie „v spojení s cudzou mocou“ a zavádzajú nový trestný čin súvisiaci s povojnovým usporiadaním pomerov po druhej svetovej vojne.
Okrem toho novela sprísňuje podmienky pre tzv. kajúcnikov a prikazuje súdom detailnejšie zdôvodňovať dôveryhodnosť spolupracujúcich obvinených.
Nový trestný čin, ktorý sa týka verejného spochybňovania povojnových právnych aktov, vyvolal výraznú reakciu v opozícii. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka na sociálnej sieti skritizoval koalíciu.
Uviedol, že podľa jeho výkladu by takto formulované ustanovenie mohlo kriminalizovať aj jeho, prezidenta Petra Pellegriniho či tisíce ľudí, najmä z maďarskej komunity. Varoval, že za nepresne interpretovanú poznámku k Benešovým dekrétom by hrozilo až pol roka väzenia.
Šimečka označil návrh za protiústavný a za snahu Smeru odviesť pozornosť od škandálov a klesajúcich preferencií. Dodal, že podobné zásahy do slobody prejavu pripomínajú autoritárske režimy a vyzval verejnosť, aby jeho upozornenie zdieľala. Podľa jeho slov sa vláda pokúša prekryť sociálne problémy, drahotu a najťažšie sviatky, aké mnohé rodiny zažijú.