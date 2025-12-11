Prognózy naznačujú, že okolo 20. decembra by sa situácia mohla zmeniť.
V nasledujúcich dňoch sa charakter počasia na Slovensku výrazne nezmení, no meteorologické modely naznačujú termín, ktorý by mohol priniesť prvú výraznejšiu zmenu, informuje portál iMeteo.
Od prelomového obdobia medzi novembrom a decembrom, teda prakticky od štartu meteorologickej zimy, sa u nás drží počasie, ktoré má k zime ďaleko. Na situáciu vplývajú rozsiahle tlakové výše, cez ktoré do strednej Európy prichádza nezvyčajne teplý vzduch zo západných a juhozápadných smerov.
Vo vyšších polohách sa to prejavuje nadpriemernými teplotami, zatiaľ čo nížiny sužuje pretrvávajúca inverzia s množstvom hmiel a nízkej oblačnosti. Podľa aktuálnych prognóz sa takýto ráz počasia udrží ešte niekoľko dní, hoci prvé náznaky zmeny sú už viditeľné.
Slovensko čaká ďalšie dni bez zimy
Aj v druhej tretine decembra sa počasie výraznejšie nezmení. Front, ktorý prejde cez naše územie, síce inverziu naruší, no najmä v západných nížinách zostane obloha prevažne zatiahnutá. Teploty počas dňa sa budú pohybovať približne od +1 do +8 °C.
Ku koncu tohto obdobia by sa mohlo počasie v nižších polohách mierne zlepšiť – slnko by sa mohlo objaviť častejšie, keďže inverzná vrstva by mala slabnúť a teplejší vzduch by sa mal presadiť aj pri zemi.
Ochladiť sa má pred Vianocami
Meteorológovia odporúčajú venovať pozornosť dátumu 20. december. Dlhodobé výstupy modelov ECMWF aj GFS zhodne ukazujú, že v tomto čase by sa nad naše územie mal dostať citeľne chladnejší vzduch.
To by znamenalo pokles teplôt a zároveň vyššiu pravdepodobnosť snehových zrážok. Prvá vlna ochladenia by mohla doraziť ešte pred Štedrým dňom, čo by v niektorých oblastiach otvorilo možnosť bielych Vianoc. Ďalšia vlna studeného vzduchu sa podľa modelov črtá aj počas samotných sviatkov.