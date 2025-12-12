Vlna cunami môže dosiahnuť jeden meter.
Zemetrasenie s magnitúdou 6,7 v noci na piatok zasiahlo severné Japonsko. Miestna meteorologická agentúra vydala varovanie pred vlnou cunami, ktorá by mohla dosiahnuť výšku jeden meter, informuje AFP.
Americký geologický úrad spresnil, že k zemetraseniu došlo o 11.44 miestneho času (3.44 SEČ) v hĺbke 20 kilometrov asi 130 kilometrov východne od mesta Kudži v prefektúre Iwate na najväčšom japonskom ostrove Honšú.
Zemetrasenie Japonsko zasiahlo krátko po pondelňajších otrasoch s magnitúdou 7,5, pri ktorých sa zranilo viac ako 50 osôb. Verejnoprávny vysielateľ NHK uviedol, že úroveň otrasov bola menšia ako pri predošlom zemetrasení, ktoré zhadzovalo tovar z regálov, rozbíjalo cesty aj okná a vyvolalo vlny cunami s výškou 70 centimetrov.
Japonsko sa nachádza na štyroch tektonických platniach na západnom okraji tichomorského „Ohnivého kruhu“. V krajine, v ktorej žije asi 125 miliónov ľudí, zaznamenávajú ročne okolo 1500 otrasov, čo je zhruba 18 zemetrasení na celom svete. Prevažná väčšina má však miernu intenzitu.