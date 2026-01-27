Ak systém porušenie nezistí, záber sa okamžite vymaže, pri podozrení ho následne skontroluje človek.
V Nemecku pripravujú nasadenie kamier s umelou inteligenciou, ktoré by mali automaticky odhaľovať vodičov používajúcich mobilný telefón počas jazdy. Nemecká rada pre bezpečnosť cestnej premávky tvrdí, že klasické policajné kontroly už nestačia a rozptyľovanie za volantom patrí medzi hlavné príčiny vážnych nehôd, informuje nemecký web all-ai.de.
Inšpirujú sa Gréckom
Nové kamery, tzv. Monocamy, plánujú umiestniť najmä na diaľničných mostoch, aby mohli pomocou AI sledovať, či vodiči držia v ruke telefón. Ak systém porušenie nezistí, záber sa okamžite vymaže, pri podozrení ho následne skontroluje človek.
Technológiu už otestovali, no jej zavedenie brzdia právne prekážky, najmä v oblasti ochrany súkromia. Dopravní experti preto vyzývajú vládu, aby upravila zákony. Inšpiráciou je Grécko, kde podobné systémy už fungujú a kontrolujú aj používanie bezpečnostných pásov či mobilov.
Vodič môže prísť aj o vodičský preukaz
Ak systém vyhodnotí porušenie pravidiel, záznam uloží, no konečné posúdenie vždy urobí policajt. Používanie mobilu za volantom stojí v Nemecku 100 eur, pri ohrození iných 150 eur. Ak porušenie pravidiel zapríčiní nehodu, pokuta stúpne na 200 eur a vodič môže na mesiac prísť o vodičský preukaz. Cieľom týchto radarov je zvýšiť bezpečnosť, keďže mobil za volantom patrí k častým príčinám nehôd.