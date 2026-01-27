Hlavné témy
TASR
dnes 27. januára 2026 o 10:27
Čas čítania 0:40

Zákaz sociálnych sietí do 15 rokov? Zákon schválila ďalšia krajina

Zákaz sociálnych sietí do 15 rokov? Zákon schválila ďalšia krajina
Zdroj: Pexels/volně k užití

Legislatíva okrem toho zakazuje používanie mobilných telefónov žiakmi na stredných školách.

Poslanci vo Francúzsku v noci na utorok schválili návrh zákona zakazujúceho používanie sociálnych sietí pre deti mladšie ako 15 rokov.

Dolná komora francúzskeho parlamentu prijala návrh 130 hlasmi, pričom proti bolo 21 poslancov. Dokument následne poputuje do hornej komory. Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil hlasovanie za „veľký krok“ pre ochranu francúzskych detí a tínedžerov. Legislatíva okrem toho zakazuje používanie mobilných telefónov žiakmi na stredných školách.

„Emócie našich detí a adolescentov nie sú na predaj ani na manipuláciu, ani zo strany amerických platforiem, ani čínskych algoritmov,“ uviedol Macron v sobotu. Úrady chcú, aby sa opatrenia po prijatí začali uplatňovať už od začiatku školského roka 2026.

Austrália v decembri ako prvá krajina na svete zakázala osobám mladším ako 16 rokov používať sociálne siete ako Instagram, TikTok či platformu YouTube.

Niekdajší premiér Gabriel Attal z Macronovej strany Obroda (RE) vyjadril nádej, že Senát schváli návrh zákona do polovice februára. „Sociálne siete budú mať potom čas do 31. decembra na deaktiváciu existujúcich účtov“, ktoré nespĺňajú vekovú hranicu, doplnil.

Ilustračná fotografia.
Zdroj: Pxhere/voľne na použitie
