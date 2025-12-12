AKTUÁLNE: ŽSR majú nové vedenie. Generálnym riaditeľom sa stane Miroslav Garaj

Železnice Slovenskej republiky povedie dlhoročný odborník.
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú mať nového generálneho riaditeľa. Od 13. decembra ním bude Miroslav Garaj, ktorý posledných šesť rokov pôsobil na pozícii riaditeľa odboru stratégie a zahraničnej spolupráce v ŽSR. Informoval o tom v piatok odbor komunikácií a marketingu ŽSR.
Garaj nahradí Ivana Bednárika, ktorý má byť novým ministrom dopravy v Českej republike a na čele ŽSR bol od mája tohto roka. „Riadiť takúto obrovskú štátom zriadenú firmu je určite výzva, ale niekedy je ešte väčšou výzvou pre takúto spoločnosť pracovať,“ povedal Bednárik.
Nastupujúci generálny riaditeľ má so ŽSR viac ako 25-ročné skúsenosti. Prešiel viacerými pozíciami od výpravcu cez inšpektora bezpečnosti železničnej dopravy až po riaditeľa odboru stratégie a zahraničnej spolupráce. Je absolventom Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.
„Verím, že práve moje dlhoročné skúsenosti so železnicou budú dobrým pracovným nástrojom pri vedení jedného z najväčších zamestnávateľov na Slovensku,“ uviedol Garaj. Chce urobiť všetko pre to, aby boli napĺňané strategické ciele tohto podniku.
„Budem sa snažiť naďalej zlepšovať nastavené procesy,“ dodal Garaj a Bednárikovi poďakoval za jeho odvedenú prácu a naštartovanie ozdravných procesov v ŽSR.