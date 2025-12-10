Dnes sme sa v ankete pýtali politikov, kedy naposledy cestovali vlakom, a či sa pri cestovaní touto formou verejnej dopravy cítia bezpečne.
Incidenty na slovenských železniciach z posledného obdobia vyvolali v občanoch znepokojenie. Preto sme sa v parlamente obrátili na poslancov, aby sme zistili, či cestujú vlakom a či sa na koľajniciach cítia bezpečne.
Odpovede politikov boli rôzne. Názory sa pohybovali od cynizmu až po relatívnu pohodu. „Dnes je to už slušné riziko, možno väčšie než cestovať ponorkou,“ vyjadril sa Igor Matovič (SLOVENSKO) s humorom, ktorý je pre neho typický.
Poslanec Michal Bartek (Hlas-SD) na druhej strane situáciu vníma podstatne umiernenejšie. Priznal, že okrem chronického meškania, ktoré k slovenským vlakom už neodmysliteľne patrí, žiadne vážnejšie problémy na trati nezaznamenal.
Ďalšie odpovede poslancov nájdeš vo videu: