TASR
dnes 14. decembra 2025 o 18:00
Čas čítania 0:23

Budeme mať na Slovensku nové politické strany? O registráciu sa uchádzajú aj Slovenskí vlci či Nové Suverénne Slovensko

Budeme mať na Slovensku nové politické strany? O registráciu sa uchádzajú aj Slovenskí vlci či Nové Suverénne Slovensko
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Na Slovensku je momentálne 56 zaregistrovaných politických strán a hnutí.

Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť desať nových politických strán. Oznámenia o zbere potrebných podpisov na webstránke oznámilo Ministerstvo vnútra (MV) SR.

Medzi vznikajúcimi stranami a hnutiami sú subjekty s názvom Košické hnutie 2030, Spoločnosť Slovensko, Roma Východ, Spoločný Cieľ, Východné pobrežie, Farmárske hnutie, Slovenskí vlci, Nová vlna, Reštart Regiónov a Nové Suverénne Slovensko.

Zakladatelia strany musia vyzbierať aspoň 10-tisíc podpisov, odovzdať ich ministerstvu vnútra a požiadať o registráciu. Ak splnia všetky zákonné podmienky, ministerstvo stranu zaregistruje. Na Slovensku je momentálne 56 zaregistrovaných politických strán a hnutí. V likvidácii je 111 strán a hnutí.

Parlament
Parlament Zdroj: TASR - Jaroslav Novák
Súvisiace témy:
Politika Správy z domova
