Linky Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) sa od nedele riadia novými cestovnými poriadkami. Zmeny zahŕňajú úpravy časov odchodov, posilnenie spojov aj drobné zmeny na trasách a zastávkach. Cieľom je zrýchliť cestovanie a zvýšiť spoľahlivosť spojov.
Viac spojov a zmeny na vlakových linkách
Výraznejšie zmeny nastali vo vlakovej doprave na linke S20 v smere z Kútov do Bratislavy. Na tieto úpravy nadväzujú nové cestovné poriadky viacerých regionálnych autobusových liniek. Zlepšenie obsluhy sa dotklo aj trate Bratislava – Kvetoslavov, kde budú po novom všetky spoje linky S70 a väčšina spojov R70 zastavovať aj na zastávke Bratislava-Vrakuňa.
V regionálnej autobusovej doprave pribudli posilnené spoje najmä na vyťažených linkách naprieč krajom. Na linkách 215 a 216 je zavedený testovací režim nastupovania všetkými dverami na celom úseku trasy, ktorý potrvá do leta 2026.
Premenované zastávky aj posilnená cezhraničná linka
Zmeny sa dotkli aj názvov zastávok, napríklad zastávka Malacky, Pomník padlých je po novom označená ako Malacky, Centrum.
Výrazné posilnenie zaznamenala aj cezhraničná linka 901 medzi Bratislavou a rakúskym Hainburgom. Počas rannej a popoludňajšej špičky premáva každých 30 minút a po novom ju môžu cestujúci využiť aj na vnútroštátne presuny v rámci Bratislavy.
Podrobné informácie a nové cestovné poriadky sú dostupné na www.idsbk.sk.