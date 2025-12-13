Podľa Fica by podpora hospodárskeho rastu nemala stáť na ďalšom šetrení.
Premiér SR Robert Fico v relácii Sobotné dialógy uviedol, že konsolidáciu verejných financií by chcel budúci rok riešiť iným spôsobom než doteraz. Zároveň naznačil, že vláda zvažuje zníženie odvodov, informuje o tom Denník E.
Podľa Fica by podpora hospodárskeho rastu nemala stáť na ďalšom šetrení. „Škrtenie sme doteraz museli robiť, aby sme zachránili verejné financie,“ povedal v sobotňajšej relácii.
Zároveň povedal, že vláda chce konsolidáciu kombinovať s opatreniami, ktoré by zabránili tomu, aby ľudia pracujúci na plný úväzok, napríklad v priemysle, fungovali ako živnostníci a platili len minimálne odvody.
