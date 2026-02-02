Východoslovenská vodárenská spoločnosť naplánovala údržbu siete, ktorá odstaví od dodávok desiatky domácností.
Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) upozorňuje na svojej webovej stránke na plánovanú odstávku vody v Prešove. Vodári prerušia dodávku v utorok 3. februára v čase od 8:00 do 15:00 hod.
Odstávka zasiahne tieto lokality:
- ulice Na Brehu a Pod Hrádkom,
- ulicu Suvorovova (od čísla 6 vyššie).
Obyvatelia by sa mali na toto obmedzenie pripraviť vopred a predzásobiť sa vodou. Podľa dostupných informácií totiž vodárenská spoločnosť počas odstávky nepristaví cisternu s pitnou vodou.