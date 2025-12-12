Auto má najazdených 152 392 kilometrov.
Štát ponúka odplatný prevod vlastníctva prebytočného hnuteľného majetku. Ide o model auta Škoda Fabia Combi, rok výroby 2005. Evidenčné číslo vozidla je CA136AY, s výkonom motora 55 kW a benzínom. Farba auta je červená a najazdených má 152 392 kilometrov,
obstarávacia cena je: 15 230,93 €. STK a EK je platná do 02.05.2027, informuje ŠVPS SR.
Vozidlo je opotrebované vzhľadom k veku a najazdeným kilometrom, používané viacerými vodičmi. Všeobecná hodnota vozidla stanovená znaleckým posudkom je 1 578 €. Zvíťazí záujemca s najvyššou ponúknutou cenou, pričom správca majetku štátu bude akceptovať len cenovú ponuku vyjadrenú jednou pevnou sumou.
V prípade záujmu môžeš ponuku doručiť v zalepenej obálke do 10 pracovných dní od zverejnenia ponuky na adresu: Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca, Horná 2483, 022 01, s označením na obálke: „Cenová ponuka – auto – neotvárať“ a s uvedením mena a adresy záujemcu.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto ponuky kedykoľvek bez uvedenia dôvodu. Požadujú uhradiť aj cenu za vypracovanie znaleckého posudku vo výške 150,00 € a zostatok PHM v nádrži ku dňu predaja. Bližšie informácie na tel. čísle : 041/4333247